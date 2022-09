Ce dessert est prêt en 10min et restera bien crunchy à température ambiante. Vous pouvez aussi le mettre au frigo à la place du congélateur pendant un peu plus longtemps.

La recette étudiante: Carrés aux cornflakes et chocolat

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients (pour 9 carrés):

100g de beurre de cacahuètes

30g de margarine/beurre

120g de cornflakes

40g de miel (ou sirop d'érable, agave)

200g de chocolat noir.

Recette :

-Faire fondre les beurres avec le miel dans une petite casserole.

- Quand le tout est homogène, verser sur les cornflakes, bien mélanger.

- Disperser dans un moule chemisé puis verser, par dessus, le chocolat complément fondu.

- Placer au congélateur pendant quelques minutes et le couper par la suite.

Bon app!