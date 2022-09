Les mille et unes saveurs de Londres

Découvrez 7 aliments riches en sucres complexes pour une alimentation "minceur" équilibrée

Bien que les partisans des régimes paléo et Kéto pointent particulièrement du doigt les glucides, de nombreux spécialistes maintiennent que les bons glucides, de sucres complexes ou lents, doivent faire partie d'une alimentation saine et équilibrée. Les sucres lents fournissent en effet de l'énergie aux cellules, en particulier pendant de longues et épuisantes activités physiques alors que les fibres facilitent la digestion et l’équilibre dans l’intestin.