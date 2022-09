Refresh : boulettes et légumes du potager en pleine ville, quel plaisir !

Manger au restaurant ce qu’il y a au fond du jardin ou quasi… ce n’est pas très fréquent dans le centre de Bruxelles et, pourtant, cela existe. L’endroit s’appelle Refresh ; c’est un restaurant issu de l’association du même nom qui s’occupe de réinsertion professionnelle via l’horeca depuis 2002. Depuis 2021, cette cantine durable a beaucoup évolué puisqu’elle a déménagé au rez-de-chaussée d’une maison de maître magnifique (au sein du centre culturel GC Elzenhof) avec jardin et terrasse au milieu de l’avenue de la Couronne, à Ixelles. Et surtout, elle s’est adjoint un incroyable jardin potager rue Gray, installé sur 2200 m² de toiture maraîchère du projet européen L (ag) UM de la rue Gray, située à 300 m (voir ci-dessous). Les légumes et les fruits on ne peut plus de saison sont donc récoltés pour être directement cuisinés par le chef professionnel et son équipe du petit resto du midi. Rien que l’idée fait plaisir.

Et dans l’assiette, le retrouve-t-on aussi ce plaisir ? Carrément ou plutôt rondement puisque la carte de Refresh a changé pour proposer des menus centrés sur les boulettes accompagnées de soupe, de légumes, de sides (Pickles de légumes, pesto d’herbes, condiments, légumes lactofermentés…) mais aussi de sauces au choix. Le menu est renouvelé tous les 15 jours, de manière collective et dans le respect des saisons ! On a le choix entre viande (qui vient de chez Coprosain), végé et vegan et les propositions sont inventives et variées. Une alimentation durable et ludique, assis en plein milieu du vert, à l’arrière de cette maison, on recommande ! D’autant plus que les prix sont plaisants aussi : entre 8 et 17€. Les boissons sont faites maison : eaux, limonades et thés infusés à partir des fleurs et plantes aromatiques de ce potager urbain.

Un endroit spacieux, lumineux, des chouettes boulettes et un espace de réinsertion socio-professionnelle pour 12 participants par an qui apprennent le métier en passant du potager à la cuisine ! Que demander de plus ? Que ce soit ouvert plus que trois midis par semaine !

Refresh

Av. dev la Couronne, 11 1050 Bruxelles

Du mer. au ven. midi.

Infos sur www.refreshbxl.com

Rés. : 0471/65. 83. 61

©D.R.

Un potager (pas) caché

Le potager des Oiseaux à la limite entre Ixelles et Etterbeek à l'arrière de la rue Gray a une sacrée histoire. Le terrain qui appartenait au groupe Colruyt a longtemps été un squat, accueil de Gasap et un lieu de culture de fruits et légumes du quartier. Des travaux ont cependant été entrepris pour y construire des hangars. Et désormais, sur les 2200 m² de toiture, un potager urbain a été installé en 2021 dans le cadre du projet européen Lagum qui regroupe Refresh, la commune d'Ixelles et le Laboratoire d'Agroécologie de l'ULB.. On peut s'y balader durant les heures d'ouverture, il y aura toujours quelqu'un pour vous parler du projet ! Les habitants peuvent aussi venir faire de l'auto-cueillette chaque semaine, avec ou sans abonnement. L'endroit est magique. Infos et vidéos sur www.refreshbxl.com/lagum