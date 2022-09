La recette étudiante: Nouilles au tofu

Une recette vegan pleine de saveurs et de protéines végétales.

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients (pour 2 personnes):

200g de nouilles (udon de préférence)

5 oignons jeunes

1 bloc de tofu

3 càs de siracha

5 càs de sauce soja

1 càc de miel

1 càc de concentré de tomate

Coriandre et graines de sésame (facultatif)

Recette :

-Râper le bloc de tofu avec une râpe à fromage pour faire des sortes de lanières.

- Faire revenir les oignons émincés dans un peu d’huile.

- Ajouter le tofu, faire revenir pendant 2min puis rajouter les sauces, le miel et le concentré.

- Ajouter un peu de sauce soja si c’est trop « sec »

- Servir avec des graines de sésame, le vert des jeunes oignons et la coriandre.

Bon app!