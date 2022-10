Accueil Lifestyle Food Marsala, fille du soleil et du sel Le marsala est un vin sicilien très apprécié et de qualité, mais qui a du mal à trouver le chemin des consommateurs. Baudouin Havaux

La session consacrée aux vins doux et fortifiés du Concours Mondial de Bruxelles s’est tenue en Sicile la semaine dernière à Marsala. Comparée aux vins blancs, rouges, rosés et effervescents, cette catégorie de vins doux ne rencontre pas le même succès. Confrontés à une baisse de consommation, les producteurs de ces vins dits de méditation ou de dessert ont actuellement du mal à convaincre les consommateurs. Paradoxalement, les amateurs apprécient ces vins et sont pleins d’éloges quand...

