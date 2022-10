La recette étudiante : Tiramisu au spéculoos

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients (pour 6 personnes):

300g de speculoos

3 oeufs

250g de mascarpone

Du café noir

70g de sucre

Recette :

-Séparer les blancs des jaunes.

- Faire mousser avec un fouet les jaunes d’œufs avec le sucre pendant 2min.

- Ajouter le mascarpone et mélanger pendant 2min.

- Faire monter les blancs en neige et les incorporer délicatement au mélange précédent.

- Tremper les speculoos 1 à 1 dans le café et les placer au fond d’un plats, recouvrir du mélange.

- Répéter jusqu’à ce qu’à ce qu’il n’y ai plus de crème et émietter quelques speculoos par dessus.

- Mettre au frigo au moins 4h, idéalement toute une nuit.

Bon app !