La recette étudiante : Dhal de lentilles corail

Voilà un plat végétarien et même vegan qui peut plaire aux plus friands de produits carnés !

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients (pour 3 personnes):

300g de lentilles corail

1 oignon

1 càs de concentré de tomates

300ml de lait de coco

1 càc de curry

1 càc de cumin

1 càc de paprika

sel et poivre

Recette :

- Dans une casserole, faire revenir l’oignon émincé dans un filet d’huile d’olive.

- Ajouter les épices, les lentilles, le concentré, le lait de coco.

- Ajouter 2 verres d’eau pour commencer.

- Faire cuire +/- 20min en vérifiant de bien rajouter de l’eau quand le tout s’assèche.

- Servir avec du riz, beaucoup de coriandre et un peu de yaourt.

Bon app!