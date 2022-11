Triomphe pour le restaurant du Belge Mallory Gabsy à Paris : il a reçu le Grand Prix du Public

Celui qui fut demi-finaliste de la saison 11 de Top Chef et lauréat du concours " Jeunes talents disciples d’Auguste Escoffier " vient de recevoir le Grand Prix du Public lors des The Fork Awards à Bordeaux.

Son restaurant éponyme cartonne dans le 17e arrondissement de Paris ©Bauweraerts Didier

Ce prix est décerné pour les établissements récemment ouverts dans un contexte économique délicat. Une pré-sélection de restaurants a été effectuée par 76 chefs de renom. Mallory Gabsy est arrivé en tête des votes du public. Avec le commentaire suivant : " des combinaisons osées et détonantes à l’image de la célèbre anguille au vert flamande ici revisitée et associée à du citron caviar et à une échalotte farcie à la crème d’herbes surmontée d’une pointe de caviar ".

Cocorico !