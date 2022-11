Le Rosé Dom Pérignon s’offre Lady Gaga avec un coffret gonflé

La Maison champenoise et Lady Gaga ont collaboré ensemble pour le coffret du Rosé Vintage 2008… irrésistible !

2008 est considérée comme l’une des meilleures années du XXIe siècle pour le champagne ! Cette année-là, le temps a été parfaitement dosé entre pluie, douceur et soleil, menant à une production exceptionnelle. Ce millésime est solaire, d’une fraîcheur incomparable et d’une subtilité aromatique qui a étonné les plus connaisseurs ! Surtout lorsqu’il s’agit de grands champagnes élaborés par les meilleurs maîtres de chai.

Il fallait marquer le coup et Dom Pérignon s’y est employé en poursuivant ses collaborations artistiques. D’un dialogue créatif avec Lady Gaga, s’il vous plaît, est né un coffret tout à fait original et magnifique habillant le Dom Pérignon Rosé Vintage 2008.

Dans cette édition limitée, Dom Pérignon joue sur l’interaction entre la personnalité de l’année et l’idéal de beauté que l’on peut attendre d’une cuvée très spéciale. Lady Gaga fidèle à elle-même a joué entre les codes de l’avant-garde et la culture fashion mais populaire de la “doudoune” !

L’écrin de champagne mauve-rosé se présente comme un coffret métallisé mais déstructuré, aérien comme une bulle de champagne, délicieusement rose et fashion. Un magnifique cadeau de fin d’année… très gonflé !

Le Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 Édition limitée signée Lady Gaga est disponible chez Verso, à Anvers.