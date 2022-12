Un emballage ? Oui, mais pas en papier, ni en carton, ni même en plastique ! Car la maison de champagne a imaginé cette collection comme tous les produits Veuve Clicquot à venir : elle est conçue pour durer et est désormais sans plastique, 100 % recyclable, avec des émissions de gaz à effet de serre bien inférieures aux éditions précédentes, en accord avec ses engagements de réduire de 50 % ses émissions d'ici 2030.

Les emballages sont donc devenus quatre coffrets design et arty mais aussi fonctionnels, clin d’œil à l’héritage culturel et artistique de la marque en tant que pionnière dans la conception d’objets et de coffrets vus comme des œuvres. Veuve-Clicquot a d'ailleurs été récompensée comme la plus innovante et créative en termes de produit et de packaging.

The Icons de Veuve-Clicquot ©© DR

Maintenant, reste à choisir entre le Clicquot Fridge Yellow Label (56€) ou Rosé (65€), disponibles chez Monar à Anvers et Smets au Luxembourg. Ou le Clicquot Arrow Brussels ou Antwerpen (60€) Disponibles chez Monar à Anvers.

Dans un autre genre, La Clicquot Ice Box (52€) est inspirée par la technique de l’origami : la boîte se transforme en seau à champagne nomade. On la trouve chez une sélection de cavistes en Belgique.