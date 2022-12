Que manger au réveillon de Noël ? "Il y a des incontournables à éviter et certaines choses à découvrir"

L'apéritif

Plutôt que d'acheter des zakouskis surgelés, pourquoi ne pas les faire soi-même ? "Cela ne prend pas énormément de temps et on peut alors remplacer les aliments plus caloriques par des choses plus saines", explique le diététicien. "On peut prendre une feuille de chicon avec une préparation à base de crevettes. C’est quelque chose de festif, qui est nettement meilleur et facile à préparer." Sur son site web, M. Pieters propose encore de préparer des verrines à base de légumes, des mini tasses de potage de légumes, des crudités avec du tzatzíki, des mini-toasts à base de pain complet avec du fromage aux fines herbes et tranches de saumon fumé ou jambon fumé.

L'entrée

Pour l'entrée, le spécialiste suggère un plateau de crustacés ou de fruits de mer, accompagné éventuellement d'une sauce cocktail allégée. "Une bisque de crustacés ou une soupe de poisson peut également faire l'affaire. Si elle est bien préparée et goûteuse, il n’est pas nécessaire de badigeonner abondamment de sauce rouille." Pour ce qui est du foie gras, M. Pieters préconise de choisir un morceau de qualité et de modérer la quantité.

Le plat

"Il n'y a encore une fois pas d’interdit, tout est question de quantité mais le plus important est de ne pas abuser", détaille le diététicien. Il propose ainsi de servir du poisson ou des crustacés, de la volaille, du gibier ou encore du veau. A accompagner de légumes et d'un féculent. Il met toutefois en garde contre les incontournables croquettes, gratins dauphinois et pommes dauphines qui amènent de la lourdeur au plat.

Mais si vous voulez être plus original, Serge Pieters suggère une fondue chinoise. "C’est un peu l’équivalent de la fondue bourguignonne, mais on remplace l’huile par un bouillon de légumes. Chacun pourra tremper ou faire cuire du saumon, des calamars, des scampis, du poulet, du boeuf, du canard ou encore des légumes. En accompagnement, on propose un riz cantonais, des nouilles chinoises et quelques sauces (soja, huître ou curry mangue). Quand tout le monde a terminé de manger, ce bouillon s’est concentré et a pris plein d’odeurs et de goûts. On en sert un bol à chacun. Cela permet de terminer le repas avec quelque chose de très digeste. Ce n’est pas compliqué à préparer et le matériel n’est pas difficile à obtenir." De quoi vous permettre de passer un moment convivial en famille, sans avoir ce sentiment d'être lourd en quittant la table.

Le dessert

Si rien ne vous empêche de servir les incontournables bûches ou cœurs de l'an, soyez vigilants à ceux que vous choisirez. Ainsi, le spécialiste recommande de ne pas opter pour la version de ces desserts comprenant de la crème au beurre. "Les versions glacées ou à base de sorbet accompagnées de fruits exotiques constituent une excellente alternative."