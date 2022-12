"Il n'y a qu'une seule bonne résolution à prendre": voici l'erreur à ne pas commettre en cette fin d'année

Une seule bonne résolution à prendre

Pour le diététicien Serge Pieters, il n'y a qu'une seule bonne résolution à prendre: n'en prendre aucune. "Beaucoup de gens prennent comme bonne résolution soit de perdre du poids, soit de faire du sport. Ils s’inscrivent dans une salle de fitness le premier ou le deux janvier. Ils y vont et se donnent à fond. Le lendemain, ils ont mal partout. Ils abandonnent après deux ou trois semaines. C’est donc contre-productif car ils sont démoralisés et se disent qu’ils en sont incapables", avertit le spécialiste.

Si se reprendre en main est loin d'être une mauvaise idée, mieux vaut privilégier une démarche progressive. "Il faut apprendre à mieux manger, à revoir sa façon de cuisiner en changeant quelques éléments", préconise le diététicien. "Rien ne sert de changer radicalement en début d'année son alimentation ou sa façon de vivre sous prétexte de bonnes résolutions. On sait que l'on est incapable de tout changer drastiquement du jour au lendemain."

Trouver une source de motivation

Enfin, pour ne pas baisser les bras, il est important de trouver des sources de motivations concrètes. "Beaucoup de gens veulent perdre du poids parce qu’il y a tout de même une grossophobie en Europe et en Belgique. Cela fait que, quand on n’est pas dans les canons définis par la société, on se sent obligé de perdre du poids. Mais ce n’est pas parce qu’on a un peu de ventre qu’on est malade ou en mauvaise santé", explique M. Pieters. "Il ne faut pas perdre du poids pour perdre du poids, ou faire du sport pour faire du sport." Ainsi, pourquoi pas trouver un sport que vous puissiez partager avec un proche ? Vous conjugueriez la remise en forme avec d'agréables retrouvailles.