Dans les grandes surfaces, pas de problème. Les ravitaillements arrivent encore en temps et en heure. Les rayons restent fournis. Mais les boules de couleurs sont de plus en plus rares dans les boutiques de confiseries et petits magasins. Si vous cherchez des bonbons roses ou noirs, c'est encore possible. Si vous voulez un paquet de boules multicolores, c'est plus compliqué.

L’usine Haribo avait déjà annoncé au mois de novembre des complications dans l'approvisionnement. Des soucis étaient annoncés jusque début 2023. C'est bien le cas, mais la situation ne devrait donc pas tarder à s'arranger.