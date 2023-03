Karen Torosyan, enfin reconnu au Michelin 2023

Quel chemin parcouru depuis ! Il y a cinq ans, le chef d’origine arménienne reprenait en effet l’adresse avec sa femme (“ mon étoile”) pour la transformer en Bozar Restaurant et faire de l’endroit l’une des plus belles tables de la capitale, où il pratique une cuisine française classique et technique époustouflante et jamais ennuyeuse… Au fil des années, au-delà de ses “croûtes” d’exception qui l’on fait connaître (pâté-croûte, pithiviers…), Torosyan a en effet prouvé l’immense raffinement de sa cuisine. À l’image de ce magnifique pigeon d’Anjou, cuit à la perfection et servi avec une belle tourte de pommes de terre farcie des cuisses du volatile. Une grande assiette classique et indémodable qui mérite amplement deux macarons !

“La cuisine, c’est une vocation !, a exprimé le chef, très ému, en remerciant ceux qui ont permis à cet Arménien arrivé en Belgique il y a un quart de siècle sans parler un mot de français de devenir l’un des plus grands chefs du pays : Jean-Pierre Bruneau et David Martin. “Le Bozar Restaurant, ce n’est pas un concept, c’est l’aboutissement de toute une vie”, poursuivait-il, saluant sa seconde Cassandre Ercolini, “le meilleur chef du pays ! ” “C’est un des plus beaux jours de ma vie. Ce qui nous réunit tous, c’est cette folie. On fait le plus beau métier du monde ! ”, concluait le seul chef doublement étoilé cette année.

MONS, BELGIUM - MARCH 13 : Bozar, Karen Torosyan, Yearly award ceremony of the famed restaurant guide Le Guide Michelin awards go to 1,2 and 3 star restaurants, short circuit food sourcing and Sommeliers of the Year award. Ceremony pictured on MARCH 13, 2023 in Mons, Belgium, 13/03/2023 ( Photo by Philip Reynaers / Photonews ©PRE

Six étoiles au sud du pays

“Retenu à New York”, le directeur international des guides Michelin, le Français Gwendal Poullennec n’avait pas fait le déplacement à Mons cette année, se contentant d’un message vidéo. “Le millésime 2023 vous paraîtra sans doute moins exceptionnel que les deux dernières années (qui avaient vu deux nouvelles tables triplement étoilées en Belgique : Boury et Zilte, NdlR). Mais le guide compte plus de restaurants étoilés que l’année dernière”, exprimait-il, avant que ne soit dévoilé le palmarès 2023. Six de plus exactement. Appelés sur scène, les trois chefs triplement étoilés belges (Peter Goossens, Tim Boury et Vicky Geunes) ont alors dévoilé pas moins de 15 nouvelles tables étoilées (plus une au Luxembourg).

Et pour une fois, les inspecteurs du guide ont fait faire les mauvaises langues francophones, qui leur reprochent souvent leur tropisme flamand. L’édition 2023 du guide rouge Bélux a en effet salué six tables en Wallonie. Si l’étoile de Clément Petitjean, qui a déménagé sa Grappe d’or à Arlon était attendue, saluons le travail de Grégory Gillain à La Grange d’Hamois à Emptinne (ex-Gare d’Hamois qui a, elle aussi, déménagé) ou de Benjamin Laborie, désormais chez lui à La Table à Ohain. Sans oublier une nouvelle cheffe étoilée, Manon Schenck, à La Table de Manon à Durbuy. Où le chef flamand Wout Bru a, lui aussi, obtenu un macaron pour Le Grand verre.

MONS, BELGIUM - MARCH 13 : La Grande d'Hamois (Grégory Gillain - Emptinne), Yearly award ceremony of the famed restaurant guide Le Guide Michelin awards go to 1,2 and 3 star restaurants, short circuit food sourcing and Sommeliers of the Year award. Ceremony pictured on MARCH 13, 2023 in Mons, Belgium, 13/03/2023 ( Photo by Philip Reynaers / Photonews ©PRE

Un jeune chef au talent explosif

Mais l’une des stars de cette édition, c’était un jeune Anderlechtois, Mathieu Vande Velde. L’ancien second de David Martin à La Paix obtient une étoile au Roannay, près du circuit de Spa-Francorchamps, restaurant ouvert en collaboration du deux-étoiles bruxellois il y a quelques mois seulement. À 24 ans, Vande Velde décroche également le Prix Michelin du meilleur jeune chef. Un prix totalement mérité, tant il fait preuve d’une grande maîtrise technique et d’un amour des beaux produits. Comme les inspecteurs, on salue notamment son magnifique travail sur le pigeon, rôti à la flamme et servi notamment avec une magnifique sauce chou-fleur montée au beurre.

À Bruxelles, le guide rouge a salué le beau travail de Nicolas Decloedt sur les légumes au Humus x Hortense près de la place Flagey — oubliant au passage son épouse et principale collaboratrice Caroline Baerten, qui a exprimé publiquement son mécontentement. Mais aussi le talent de Grégoire Gillard qui, en quelques années, a su placer son bistrot contemporain Barge parmi les tables qui comptent dans la capitale.

Côté flamand, signalons l’étoile décrochée par le géant des Flandres Willem Hiele qui, dans son restaurant homonyme de la campagne ostendaise, propose une véritable expérience culinaire aux gourmets curieux.

Young Chef award winner Mathieu Vande Velde of Le Roannay and David Martin of La Paix pictured during the presentation of the new edition of the Michelin 2023 restaurant and hotel guide for Belgium and Luxembourg, in Mons, Monday 13 March 2023. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE

Quatre nouvelles étoiles vertes

Enfin, les inspecteurs ont attribué cette année quatre nouvelles étoiles vertes pour mettre en valeur la prise en compte de la durabilité dans la restauration. Parmi celles-ci, citons deux des nouveaux étoilés : Humus x Hortense à Bruxelles et La Grappe d’or à Arlon.

S’il y a des heureux, il y a aussi, comme chaque année, des déçus. Ainsi, Stéphane Buyens, prévenu par le guide de la perte de sa deuxième étoile pour son restaurant de La Panne Hostellerie De Fox (qui fermera ses portes fin 2024), n’a pas attendu l’annonce du palmarès pour réagir. Dès dimanche, il faisait part de sa déception au Nieuwsblad. Bekende Vlaming depuis sa participation à la version flamande de l’émission Masterchef, celui-ci a déclaré : “C’est triste à mourir… ” Comme raison avancée pour cette sanction, le chef met en avant sa pratique d’une cuisine “peut-être trop classique pour la nouvelle garde d’inspecteurs”.

Autre déçu, à Bruxelles, l’équipe du Wine in the city, qui perd son précieux macaron à Jette.

Michelin star winners celebrate during the presentation of the new edition of the Michelin 2023 restaurant and hotel guide for Belgium and Luxembourg, in Mons, Monday 13 March 2023. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE

La sélection du Guide Michelin Bélux 2023 est disponible sur Guide.michelin.com ou sur l’application iOS et Android Michelin.

Le nouveau deux étoiles belge

Bozar Restaurant (Bruxelles) : de Karen Torosyan (Bruxelles)

Les 15 nouveaux étoilés belges

Willem Hiele (Oudenbrug/Ostende) de (Oudenbrug/Ostende) de Willem Hiele

Table d’amis (Courtrai) de Mattyhieu Beudaert

La Grappe d’or (Arlon) de (Arlon) de Clément Petitjean

Misera (Anvers) de Nicolas Wentein Misera

Barge (Bruxelles) de (Bruxelles) de Grégoire Gillard

La Table de Manon (Durbuy) de Manon Schenck

Sensum (Gand) de Maurice De Jaeger

Le Grand verre (Durbuy) de Wout Bru

La Grange d’Hamois (Emptinne) de (Emptinne) de Grégory Gillain

Humus x Hortense (Ixelles) de (Ixelles) de Nicolas Decloedt

La Table (Ohain) de (Ohain) de Benjamin Laborie

Le Roannais (Francorchamps) de Mathieu Vande Velde

De Bakermat (Ninove) de Kevin Graf

Le Vieux château (Flobecq) de Tanguy De Turck

Glass (Anvers) de Wouter Van Tichelen

Le palmarès complet en Belgique

Si l’on récapitule, la Belgique compte donc dans cette édition 2023 du guide rouge :

Promus : ↑

Rétrogradés : ↓

3 trois étoiles (-)

21 deux étoiles (-1)

117 une étoile (+7)

Bruxelles et environs (10/-1)

Bruxelles

Ixelles

Uccle

Le Pigeon noir : Un vrai bistrot de village Uccle…

Wolluwe-Saint-Lambert

Da Mimmo

Wallonie (34/+4)

Ath

Quai n°4

Arlon

La Grappe d’or ↑ : L’ode au local et au service de Clément Petitjean (+ étoile verte)

Beuzet

Chai gourmand

Blaregnies

Les Gourmands

Braine-l’Alleud

Maison Marit

Philippe Meyers

Braine-le-Château

Bistro Racine : Un bistrot sans chichis comme on les aime

Durbuy

Le Grand verre ↑

La Table de Manon ↑

Écaussines

Le Pilori

Emptinne

La Grange d’Hamois ↑ Notre passage quand Grégory Gillain était encore à La Gare d’Hamois

Flobecq

Le Vieux château ↑

Francorchamps

Le Roannais ↑

Jodoigne

Aux petits oignons : Cuisine brabançonne gourmande…

Liège

Héliport Brasserie

¡Toma ! : Thomas Troupin, l’atout liégeois (+ étoile verte)

Marchin

Arabelle Meirlaen : Rencontre avec Arabelle… (+ étoile verte)

Marenne

Les Pieds dans le plat

Mons

Le Comptoir de Marie

Montignies-Saint-Christophe

Lettres gourmandes

Namur

Ohain

La Table ↑

Paliseul

Le Gastronome : Une belle adresse ardennaise

Roucourt

Saint-Georges-sur-Meuse

Philippe Fauchet

Saint-Vith

Quadras

Zur Post

Seneffe

Au gré du vent

Soheit-Tinlot

Le Coq aux champs : Christophe Pauly, à contre-courant

Sorinnes

Hostellerie Gilain

Spa

Le Pré des Oréades

Temploux

L’Essentiel

Villers-sur-Lesse

Arden

Wéris

Le Cor de Chasse

Flandre (72/+5)

Alost

Kelderman

‘t Overhamme

Anvers

Bistrot du Nord : formidable bistrot anversois

The Butcher’s son

DIM Dining

Le Dôme

Fine Fleur

’t Fornuis

FRANQ

Glass ↑

Het Gebaar

Kommilfoo : Notre critique…

Misera ↑

Nathan

Nebo

Le Pristine

Bazel

Hofke van Bazel (+ étoile verte)

Bruges

Den Gouden Harynck

Sans Cravate

Zet’Joe by Geert Van Hecke

Courtrai

Table d’amis ↑

Damme

De Zuidkant

Deerlijk

Marcus

Dilsen

Hostellerie Vivendum

Elveringe

Hostellerie St-Nicolas

Erpe-Mere

Libertine

Gand

Geel

La Belle

Genk

De Kristalijn

Grand-Bigard

Michel

Hasselt

JER

Ogst

Heverlee

Arenberg

Couvert couvert : La cuisine impressionnante des Frères Folmer…

Houthalen

Innesto

Hulshout

Hof ter Hulst

Knokke

Boo Raan

Cuines, 33

Sel Gris (Duinbergen)

Lichtaert

De Pastorie

Louvain

EED

EssenCiel

Malines

Tinèlle

Marke

Rebel : bistrot moderne et enthousiasmant à Coutrai

Vol-Ver

Nieuwkerken-Waas

't Korennaer

Nieuport

M-Bistro

Ninove

De Bakermat ↑

Ordingen

Aurum by Gary Kirchens

Oudenbrug

Ouwegem

Benoit en Bernard Dewitte : L’antre très gourmet des frères Dewitte, près de Gand

Overijse

Alain Bianchin : le classicisme épicé d’Alain Bianchin

La Panne

Hostellerie Le Fox ↓

`Saint-Denis

Sint-Idesbald

Sint-Katelijne-Waver

Centpourcent

Sint-Kwintens-Lennik

Sir Kwinten (+ Prix du meilleur sommelier)

Sint-Martens-Bodegem

Brasserie Julie

Sint-Michiels

Bar Bulot

Strombeek-Bever

‘t Stoveke

Tienen

Melchior

Tongres

Altermezzo

Hert

Magis

De Mijpal

Waasmunster

Sense

Wannegem-Lede

In den Hert

Zele

Fleur de lin

Les étoiles vertes

Bruxelles

Wallonie

Flandre

Le Prix Michelin

Prix du meilleur jeune chef 2023: Mathieu Vande Velde du Roannais à Francorchamps

Le Prix du meilleur sommelier

Yannick Dehandschutte du Sir Kwintern à Sint-Kwintens-Lennick

2 restaurant perdent leurs deux étoiles

Pastorale (Reet) Fermé

Hostellerie Le Fox (La Panne)

7 restaurants perdent leur étoile

San Daniele (Ganshoren)

Wine in the City (Jette)

Eyckerhof (Bornem)

Vintage (Kontich)

Le Château de Strinchamps (Fauvillers)

La Ligne rouge (Pancenoit)

Hostellerie Le Prieuré Saint-Géry (Soler-Saint-Géry)

Le palmarès au Luxembourg

Du côté du Grand-Duché du Luxembourg, on trouve un nouvel étoilé, le Eden Rose des jeunes Caroline Esch et Valérian Prade, à Kayl. Pour le reste, aucun changement à signaler…

1 deux étoiles (-)

Ma langue sourti (Oetrange)

8 une étoile (-)

Bourglinster

La Distillerie (+ étoile verte)

Frisange

Lea Linster

Luxembourg

Mosconi

Ryôdô

La Villa de Camille et Julien

Kayl

Eden Rose ↑

Roeser

Fani

Schouweiler

Guillou Campagne

1 étoile verte