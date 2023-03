Une équipe deux étoiles

Lundi, l’émotion de celles et ceux qui connaissent le chef de près ou de loin était palpable. Rarement l’attribution d’une deuxième étoile Michelin – la seule de l’édition 2023 – n’aura été saluée avec autant d’enthousiasme par le public sur place, mais aussi par les chefs des deux côtés du pays.

On a suivi le chef depuis ses premiers pas à la Bozar Brasserie en 2010. On lui a même asséné une critique sévère à ses débuts. Puis quand il a gagné le Championnat du monde de pâté-croûte en 2015, il nous a bluffés. Et lorsqu’il a transformé les lieux en Bozar Restaurant en 2017, on s’est mis à rêver avec lui d’une étoile – obtenue la même année –, puis d’une seconde.

C’est finalement arrivé et on en a encore la chair de poule. Une récompense immense pour un chef immense. Et le fruit du travail de toute une équipe, que Torosyan a d’ailleurs fait monter sur scène à ses côtés.

Bozar Restaurant ©© Pieter D'Hoop - www.pdsign.be

Le temps des embrassades

Mardi, 11h. C’est le lendemain de la veille… Le chef Karen Torosyan et son épouse Nani Lee Doehaerd, propriétaires du Bozar Restaurant**, sont encore sonnés. L’équipe commence doucement à arriver au restaurant pour le service du soir… Tous exultent !

Il y a d’abord Raffi Vranckx, 23 ans, le petit Arménien de la maison. “C’est un jeune cuisinier qui est avec nous depuis un an”, explique Nani Lee Doehaerd. Les larmes aux yeux, il tombe dans les bras de Karen Torosyan. “On l’a fait ! Le chef nous a tous intégrés dans ce projet. Ce n’est pas le chef et puis c’est tout. Il nous l’a bien fait comprendre. Il est têtu mais pas fermé non plus. Il nous laisse par exemple nous exprimer pendant les lunchs”, confie le jeune homme, après avoir retrouvé ses esprits.

©L.C.

Arrive alors celui que l’on nomme ici affectueusement Choupette. “C’est Alexandre Bruneau, le petit-fils de Jean-Pierre Bruneau. Jean-Pierre m’a demandé de le prendre en stage et puis on l’a engagé. Et dire qu’il voulait partir en France… Mais il est resté et il peut aussi s’attribuer les mérites de cette récompense”, clame Torosyan. “Le chef fait un travail inouï mais nous, on a donné tout ce qu’on pouvait ! On est une équipe super motivée ! ”, déclare le jeune homme en retour.

On le sent, au Bozar Restaurant, tout le monde participe et se sent impliqué. Et lorsqu’on demande ce qui fait la différence ici, la réponse est collégiale : “Karen montre l’exemple, il travaille tout le temps. C’est le modèle, la locomotive ! ” Et Nani Lee Doehaerd d’ajouter : “Ici, ce n’est pas une grosse boîte où on est des numéros. C’est familial. On se connaît en tant qu’êtres humains ! Après le Covid, beaucoup se sont arraché les cheveux parce qu’ils avaient des problèmes de personnel… Nous, on a récupéré toute l’équipe ! ”

Bozar Restaurant ©Nicolas Lobet

Les deux piliers

“C’est la seule maison où chacun reçoit un cadeau à son anniversaire. Ils vont acheter un gâteau même pour le petit commis qui vient de commencer il y a deux semaines… Cette attention-là n’existe pas ailleurs ! ” insiste Khalil Mezni.

Arrivé à 20 ans en Belgique pour finir ses études, ce pâtissier de 42 ans d’origine tunisienne est là depuis les débuts et ne se considère pas comme un employé. “Il fait partie de la famille… ”. C’est Pascal Devalkeneer qui lui a d’abord donné sa chance au Chalet de la Forêt** à Bruxelles et qui lui a offert un stage chez Lenôtre à Paris. Khalil Mezni travaille ensuite pendant 5 ans comme chef pâtissier au Chalet. “J’étais là pour la première et pour la seconde étoile… C’est là qu’on s’est rencontrés avec Karen. Et lorsqu’il a eu besoin d’un pâtissier pour la Bozar Brasserie, je venais deux à trois fois par semaine”, raconte Mezni, les petites mains qui se cachaient derrière l’incroyable crème pâtissière du fameux mille-feuille de Karen Torosyan. Un chef-d’œuvre qui, en décembre 2022, a été élu “dessert de l’année” au Gault & Millau.

Depuis un an et demi, Mezni fait en effet partie intégrante de l’équipe. “On l’a eu à l’usure ! ”, plaisante Cassandre Ercolini, la cheffe exécutive du restaurant. C’est elle que Karen Torosyan a qualifiée de “meilleur chef du pays ! ” lundi, sur la scène du Michelin. “C’est son côté Marseillais ! ”, balance la discrète bruxelloise de 32 ans, passée deux ans au Senzanome* de Giovanni Bruno, cinq ans au Chalet de la Forêt et qui officie depuis cinq ans maintenant au Bozar Restaurant.

“C’est un accomplissement personnel, mais ça ne change rien. Je viens aujourd’hui avec la même rage avec laquelle je suis venue samedi, vendredi passé… Pour moi, c’est un nouveau souffle, un nouveau départ, un nouveau challenge qui commence ! ”, lance celle qui coordonne toute l’équipe et travaille main dans la main avec Karen Torosyan à l’élaboration du menu.

Bozar Restaurant ©Nicolas Lobet

Une victoire collective

“Décrocher ces deux étoiles, on l’a fait ensemble ! Ceux qui sont là depuis le début, quand on s’est lancés en tant qu’indépendants Nani Lee et moi, Cassandre et Khalil. Mais aussi Vincent Sibourg, qui est là depuis cinq ans et qui est désormais maître d’hôtel. L’histoire de Sander Vanpuymbroeck est aussi touchante. Il a fait son premier stage chez nous il y a six ans et, après l’école, on l’a engagé. Ce gamin a grandi ici et il est devenu assistant maître d’hôtel”, raconte Torosyan, non sans émotion.

Depuis septembre 2022, le Bozar Restaurant peut aussi compter sur la présence de la jeune sommelière ligérienne de 25 ans Laurine Chardel, qui offre un souffle nouveau à l’expérience vin de l’établissement.

“Le secret, c’est de réussir à réunir des gens dévoués à leur métier. Car lorsqu’on travaille 15h par jour, la passion, ce n’est pas suffisant ! Ces gens-là, dans dix ans, ils seront toujours dans une cuisine, un restaurant… ”, affirme le chef doublement étoilé.

Aujourd’hui, difficile d’imaginer recevoir deux, voire trois étoiles sans le travail acharné de toute une équipe. Une équipe qui passe souvent un peu à la trappe lors des récompenses… Et particulièrement celles du Michelin, qui ne saluent que le sommelier et le jeune chef de l’année. Contrairement au Gault & Millau, qui récompense au moins le Dessert ou l’Hôte de l’année.

Bozar Restaurant ©© Pieter D'Hoop - www.pdsign.be

De la valorisation de l’équipe

Caroline Baerten qui, aux côtés de Nicolas Decloedt, joue pleinement un rôle dans l’offre gastronomique du restaurant Humus x Hortense à Bruxelles (qui vient de décrocher une étoile rouge, après l’étoile verte obtenue en 2021), dénonçait ce lundi le manque d’inclusivité de la part du Michelin. Pour elle, en tant que femme, mais aussi pour tous les rouages qui composent un restaurant gastronomique.

“On est un peu à contre-courant… Quand tu regardes la tendance, des restos comme AOC ou Atomix à New-York par exemple, ils ont des comptoirs où les gens sont assis et participent à un spectacle. Nous, on a deux beaux spectacles. Le premier, c’est la cuisine, avec le fourneau devant les clients. Le deuxième c’est la salle. Et ces deux spectacles sont en osmose. La salle, c’est un métier qui a toujours existé et qu’aujourd’hui, on a la possibilité de le valoriser”, soutient Torosyan.

Et cette valorisation de l’équipe passe aussi par les réseaux sociaux, chaque membre du personnel du Bozar Restaurant ayant droit de cité sur ceux-ci. Karen Torosyan est ainsi fier de montrer la photo publiée sur Instagram de l’un des plats signés par sa cheffe exécutive Cassandre Ercolini, un saint-pierre petit bateau, coquillages, céleri et salicornes.

De la mise en bouche aux mignardises, en passant par le service, un restaurant gastronomique, c’est un travail collectif. Et c’est seulement lorsque les chefs auront compris cela qu’ils éteindront les problèmes de personnel qui touchent toute la profession.

Du côté du Bozar Restaurant, on l’a déjà compris. Et on est déjà en route pour l’étape suivante… “Aujourd’hui, comme lorsqu’on a reçu la première étoile, on se dit qu’on a marqué un point d’arrêt, que le travail a été accompli. On veut profiter du moment, le partager avec toute l’équipe. Mais la deuxième étoile, comme la première, ce n’est pas un point d’arrivée… ”, conclut Karen Torosyan.