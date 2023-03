Trois adresses belges figurent parmi les meilleurs restaurants de steaks du monde

700 établissements à travers le monde ont été évalués, par un groupe de professionnels qui restent anonymes. Six critères sont retenus pour l’évaluation : la qualité de la viande (goût, terroir, persillade, tendreté…), l’origine et la sélection (maturation, origine, race), la qualité de service et la connaissance du produit, l’explication des découpes, les réservations et l’apparence du restaurant.

Et en 2023, la Belgique n’est pas en reste ! En tête du classement cette année, le restaurant Parilla Don Julio à Buenos Aires (Argentine). Le Hawksmoor à Londres et American Cut Tribeca à New-York viennent compléter le top 3.

Carcasse : le meilleur restaurant de steaks d’Europe

Au total trois adresses belges figurent dans ce top. Le restaurant Carcasse, situé sur la côte Belge, une étoile au Guide Michelin, arrive à la 4e place. Cela en fait d’ailleurs le meilleur restaurant de steaks d’Europe continentale. C’est d’ailleurs un glow up pour l’établissement, puisqu’il avait fini à la 8e place l’année dernière.

De belles pièces de viandes sont à la carte, comme un tartare de boeuf, de l’os à moelle ou de la bavette.

Où ? Henri Christiaenlaan 5, 8670 Koksijde

Maven et Gillis dans le classement

À la 33e place on retrouve le restaurant Anversois Maven. Au menu : tartare et burger, ou pièces de wagyu et carpaccios pour régaler les gourmands.

Où ? Luikstraat 4, 2000 Anvers

L’établissement Gillis à Gand vient clôturer ce palmarès, soit la 101e place. Encore une fois tartares de beuf, du porc effiloché et autres croquettes sont servis.

Où ? Hoogstraat 23, 9000 Gent