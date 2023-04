Alain Ducasse, un destin méditerranéen

Une émotion d’autant plus grande que le chef de 66 ans était rejoint sur scène par de nombreux chefs passés par ses cuisines… Comme l’excellente cheffe irlandaise Clare Smyth (Core***, Londres) ou le très médiatique chef italien Massimo Bottura (L’Osteria francescana***, Modène). Avec le chef du Louis XV Emmanuel Pilon et la “pâtissière préférée” d’Alain Ducasse, Jessica Préalpato, ils étaient chargés du dîner de gala. Étaient également présents le Français Jean-François Piège (Le Grand Restaurant**, Paris) ou les Espagnols Elena Arzak (Arzak***, Donostia) et Joan Roca (El Celler de Can Roca***, Gérone). Mais la liste est longue…

Alain Ducasse entouré des nombreux chefs étoilés passés par les cuisines du Louis XV Monaco. ©Mediatome

Méditerranéen d’adoption

À l’occasion de cette première édition des prix spéciaux Méditerranée 2023 de La Liste (cf. ci-dessous), le chef gascon rappelait dans son discours de remerciements le lien profond qui l’unit à la Méditerranée : “Oui la Méditerranée, c’est le destin que je me suis choisi. […] Faire de la Méditerranée mon terroir d’élection a profondément marqué ma vision de la cuisine. J’ai beaucoup appris des femmes et des hommes de la Riviera. Je me suis imprégné de leurs traditions. Ici au Louis XV, toute cette expérience, nous l’avons accumulée, nous l’avons formalisée et nous l’avons transmise. C’est sans doute ce qui me rend le plus fier, nous avons fait école. ”C’est en 1977 qu’Alain Ducasse découvre la cuisine provençale, auprès de Roger Verger au Moulin de Mougins (ancien trois étoiles) près de Cannes, sur la Côte d’Azur, et qu’il commencera à mêler son terroir originel des Landes avec celui de la Provence. Ce qui le séduit ? “Les paysages de ces terres arides où poussent l’olivier et le cyprès, et le bord de la mer. Les poissons et les légumes dont le goût est à nul autre pareil. Un terroir ensoleillé et aride, ça concentre les saveurs. Un poisson de roche de Méditerranée, c’est certainement l’un des meilleurs poissons du monde ! ”, nous expliquait le chef le lendemain, assis à la table privée installée au cœur des cuisines du Louis XV.

Dans son livre Une vie de goûts et de passions, paru chez Lattès en 2022, le chef crie également son amour pour les produits provençaux : “En Provence, je découvre les producteurs les plus extraordinaires et ces produits magnifiques : l’huile d’olive, l’ail d’Orient, l’artichaut perpétuel, l’aubergine blanche, la courgette ‘grisette de Provence’, la pomme de terre à chair jaune de Manosque… ”

Le clan des grands chefs italiens ou presque... avec Alain Ducasse. ©Mediatome

Une cuisine différente

Si c’est Alain Chapel (ancien trois étoiles) à Mionnay, en Bresse, qui lui “transmet l’amour du produit, le souci de la perfection et le bonheur de cuisiner”, Ducasse reviendra par la suite à ses amours provençales. D’abord lorsqu’il devient chef à L’Amandier à Mougins en 1980, ensuite lorsqu’il est chef cuisinier à La Terrasse de l’Hôtel Juana de Juan-les-Pins, où il décroche ses deux premières étoiles au Guide Michelin en 1984.

Lorsque la Société des bains de mer de Monaco – compagnie contrôlée par l’État monégasque – lui propose de créer le restaurant gastronomique Le Louis XV à l’Hôtel de Paris de Monte-Carlo, le contrat est clair : le chef doit obtenir les trois étoiles en quatre ans. Dans le dossier de 17 pages qu’il soumet au prince Rainier, il définit sa vision. Et contrairement à toute attente, en contraste total avec ce palace doré, il imagine une cuisine méditerranéenne plutôt rustique, paysanne… “Je voulais me détacher de ce que je venais d’apprendre, commente le chef. Je ne voulais pas rééditer ce que j’avais vu. J’avais travaillé au Moulin de Mougins et j’avais vu qu’il y avait un terroir de produits, de poissons, de légumes… ”

Déjà, Ducasse sait qu’il doit créer sa propre identité… “Je voulais proposer un truc différent, très clairement. J’étais dans la Méditerranée et je voulais faire une cuisine d’ici. C’est une cuisine assez pauvre. C’est la cuisine du gigot d’agneau, des herbes, de l’aïoli… C’est une espèce de caricature, la cuisine des vacances… D’ailleurs, quand on est ensuite montés à Paris pour reprendre le restaurant de Robuchon, un grand journaliste de l’époque, Claude Lebey, m’a dit : ‘Alain, il va falloir vous mettre à faire la cuisine ! C’est pas avec de la tomate et du basilic que vous allez attraper des clients ici. Vous n’allez pas rester longtemps…’ ”, se souvient le chef. Même Paul Bocuse lui rit au nez. “C’est de la bonne cuisine, mais pas de la grande cuisine ! ”, balance ce dernier à la télé.

Mais à Monaco, il convainc le Michelin. Et en 1987, au bout de 33 mois seulement, à 33 ans, il obtient pour la première fois les trois macarons. “J’ai posé avec beaucoup de précision une histoire”, dit-il sobrement. Celle de la Méditerranée, pourrait-on paraphraser…

La salle du Louis XV Monte-Carlo ©pmonetta

Les bases de la naturalité

En 1996, dans son livre Méditerranées, cuisine de l’essentiel, paru chez Hachette – Ducasse n’avait alors pas encore créé sa propre maison d’édition, qu’il fondera en 2001 –, il écrivait, sans revendiquer le régime végétarien : “Je prêche pour la réhabilitation des légumes. On doit se rappeler que, pendant plusieurs siècles, et jusqu’à la moitié du XXe siècle, ils constituaient de savoureux plats de résistance. […] J’ai pris la décision au Louis XV […] de servir les légumes en cocotte noire pour ne pas céder au ravissement de l’œil aux dépens du goût. ”

Des légumes qui pouvaient être accompagnés d’un morceau de lard paysan, mais qui ont toujours constitué l’élément principal des assiettes du Louis XV, avec déjà en 1987 un menu entièrement végétal : “Les Jardins de Provence”.

Le chef jetait alors les bases de cette cuisine de la naturalité, formalisée en 2014 avec le chef Romain Meder au Plaza Athénée à Paris. “La naturalité, c’est l’attention apportée à moins de gras, moins de sel, moins de sucre. 20 % de protéines animales essentiellement de la mer, des poissons de pêche durable. Et 80 % de protéines végétales et de légumes”, redéfinit le grand chef.

Ducasse travaille avec la Fondation Prince Albert II de Monaco sur un sommet de l’alimentation et de la gastronomie durable, qui aura lieu en septembre. “On va inviter des confrères du monde entier, des chefs et des experts… On parlera des ressources marines, mais on va surtout s’engager sur une charte durable… Il y a dix ans, c’était 20 % de légumes et de céréales et 80 % de protéines animales, d’où qu’elles viennent, incluant du bœuf de Kobé ou de l’eau du Mont Fuji qui arrivent en avion… Le pire, c’est ça ! Alors qu’en France, on a du bœuf de Normandie et des eaux minérales partout ! ”, lance le chef, bien décidé à faire changer les choses…

L'équipe du Louis XV Monte-Carlo entoure Alain Ducasse. La Directrice de salle Claire Sonnet, le chef sommelier Maxime Pastor, le chef de cuisine Emmanuel Pilon et le chef pâtissier Sandro Micheli. ©Matteo Carassale

La Liste en mode Méditerranée

Depuis sa création en 2015, La Liste établit chaque année son classement de 1000 adresses de restaurants remarquables à travers 200 pays, grâce à un algorithme complexe qui compile les avis de la presse, de guides et d’avis en ligne… Mais c’est avec les prix spéciaux qu’elle distribue chaque année également, qu’elle parvient à être au plus près de l’actualité gastronomique, avec en plus une vraie volonté d’inclusivité, portée par sa directrice générale Hélène Pietrini.

Et si la Liste, création française en réponse à des classements anglo-saxons comme le Fifty Best ou le OAD, s’apprête à s’internationaliser avec un événement prévu à Mexico en novembre 2023, elle s’ancre aussi plus régionalement, avec ces premiers prix spéciaux Méditerranée 2023, décernés à Monaco et qui devraient être récurrents. `

Philippe Faure, président fondateur de La Liste, et Hélène Pietrini, directrice générale. ©Mediatome

Un palmarès très féminin

Il s’agissait donc ici de mettre en lumière la gastronomie de pays limitrophes de la Méditerranée (14 pays ont été récompensés). Parmi les 30 lauréats, le prix de la nouvelle destination gastronomique a été attribué, sans surprise, à la Principauté de Monaco, en présence du prince Albert II. Le prix de la solidarité a justement récompensé les chefs turcs pour leur engagement après la catastrophe qui a touché la Turquie et la Syrie.

La cheffe Nadia Sammut de l'Auberge de la Fenière à Cadenet en France, a reçu le prix du changement. ©Mediatome

Parmi les 16 chefs distingués ce soir-là, neuf sont des femmes. La très engagée Nadia Sammut (Auberge de la Fenière*, Cadenet) a ainsi reçu le prix du changement. Le formidable Argine a Vencò* d’Antonia Klugmann à Dolegna del Collio dans le Frioul, est l’une des “Tables à explorer”. Mélanie Serre (Elsa, Monte-Carlo) a obtenu le prix de la responsabilité éthique et environnementale pour son restaurant bio et zéro déchet. Quand l’Espagnole Vicky Sevilla, du Arrels* à Sagunto, près de Valence, était saluée comme l’un des nouveaux talents de l’année. L.C.

Plus d’infos sur www.laliste.com.

Vicky Sevilla du Arrels à Sagunto en Espagne, est l'un des nouveaux talents méditerranéens de l'année. ©Mediatome

Les prix spéciaux Méditerranée 2023

PRIX D’HONNEUR

Récompense un chef pour sa carrière, la transmission, le rayonnement de son héritage. Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris, Monaco

OUVERTURES DE L’ANNÉE

Il Porticciolo, Chef Riccardo Canella, Venise, Italie Pharaoh, Manolis Papoutsakis, Athènes, Grèce

PRIX DE LA NOUVELLE DESTINATION GASTRONOMIQUE Monaco

TABLES À EXPLORER L’Argine a Vencò, Cheffe Antonia Klugmann, Dolegna del Collio, Italie ; Brût, Chef Youssef Akiki, Hrajel, Liban ; Khufu’s, Chef Mostafa Seif, Giza Governorate, Égypte ; Meshek Barzilay, Cheffe Neria Kalantarov, Tel Aviv, Israël ; La Bottega dei Sapori, Cheffe Sarah Vuk Brajko, Pirano, Slovénie ; Ca Na Tonneta, Cheffes Maria and Teresa Solivellas, Caimari, Majorque, Espagne ; Zigante, Chef Damir Modrušan, Livade, Croatie ; Alaf, Chef Deniz Temel, Istanbul, Turquie ; Mim Restaurant, Chef Rabah Ourrad, Alger, Algérie ; Guzé Bistro, Chef Mark Dimech, La Valette, Malte

PRIX DE L’INNOVATION

Ergon, Fondateurs Thomas&Giorgos Douzis, Grèce

PRIX DU CHANGEMENT

Cheffe Nadia Sammut, Auberge La Fenière, Cadenet, France

PRIX DE LA SOLIDARITÉ

Les chefs turcs et la communauté des restaurateurs pour leur engagement à la suite des catastrophes survenues en Turquie et en Syrie

PRIX DE LA RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Elsa, Cheffe Mélanie Serre, Monte Carlo, Monaco

PRIX DE L’AUTHENTICITÉ ET DE L’ARTISANAT

Hostellerie Jérôme, Chef Bruno Cirino, La Turbie, France

Tenuta Nannina, Chef Rocco Iannone, Fisciano, Italie Dar El Jeld, Tunis, Tunisie

NOUVEAUX TALENTS DE L’ANNÉE

Chef Raz Rahav, OCD, Tel Aviv, Israël Cheffe Vicky Sevilla, Arrels, Sagunto, Espagne

Cheffe Ana Grgić Tomić, Le Bistro, Zagreb, Croatie Chef Hugues Mbenda, KIN, Marseille, France

PRIX BONUS

Le plus beau coucher de soleil Laganini Lounge : chef Matko Bukovec, Hvar, Croatie

La plus belle vue méditerranéenne : La Chèvre d’Or, Chef Arnaud Fave, Eze Village, France

Restaurant de plage le plus festif : Scorpios, Chef Alexis Zopas, Mykonos, Grèce

Restaurant le plus romantique : Nammos, Mykonos, Grèce

La plus belle terrasse méditerranéenne : Le Restaurant des Rois, Chef Julien Roucheteau, Beaulieu-sur-Mer, France