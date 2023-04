En effet, une vidéo TikTok sur les coûts exorbitants de la nourriture et des boissons à Coachella est devenue virale. En effet, dans la vidéo Jackie Tanti, avec une amie à elle, s’en est sortie pour 64 dollars… pour seulement deux cafés et deux burritos : “Juste pour que vous le sachiez tous, ces deux cafés et ces deux burritos nous ont coûté $64. Le capitalisme a vraiment éclaté aujourd’hui.”

Dans les commentaires de la vidéo, et plus largement sur les réseaux sociaux, les témoignages pour incendier le festival ne se sont pas fait attendre. Un autre festivalier a mentionné son expérience traumatisante qui s’est résumée à “deux eaux alcoolisées et un bretzel à 70 dollars”. Une autre a partagé, en vidéo, son précieux cocktail à… 26 dollars et des “frites garnies” à pas moins de 24 dollars.

Le festival californien qui vient de clôturer son premier week-end, avec des têtes d’affiche telles que Frank Ocean et Bad Bunny, reviendra du vendredi 21 avril au dimanche 23 avril. Les mêmes artistes qui se produiront pour la deuxième fois consécutive.