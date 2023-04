Le restaurant Pure C de Sergio Herman perd ses deux étoiles au guide Michelin

Sergio Herman avait décroché sa deuxième étoile lors de l'édition 2019. Le guide soulignait alors que l'émotion jouait un rôle important dans la cuisine de Pure C. A la fin de l'année dernière, le chef néerlandais Syrco Bakker a quitté Pure C après avoir été à la tête du restaurant pendant douze ans. Les Pays-Bas comptent désormais deux restaurants 3 étoiles, 20 établissements 2 étoiles et 103 avec une étoile.