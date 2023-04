”Cette pratique doit cesser”: l’association foodwatch dénonce les fausses bonnes affaires des supermarchés

Maxi, familial ou en lot, les formats spéciaux ont le vent en poupe dans les supermarchés. Si les clients pensent faire des affaires avec certaines offres, c’est loupé. “De nombreuses personnes souhaitant faire des économies se tournent en effet vers ces bonnes affaires, pensant à juste titre que ces formats vendus en plus grande taille sont plus économiques et moins chers au kilo ou au litre” explique foodwacth.