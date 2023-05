La Belgique était représentée par 25 vins. Le blanc "Quatre cépages 2022" du producteur Entre-Deux Monts (Heuvelland) a récolté une médaille d'or. Le rouge "Benjamin 2020" du domaine Vigna (Wijnegem) et le blanc "Notes Blanches 2021" de Vin de Liège (Oupeye) ont reçu chacun une médaille d'argent au cours de la session du concours consacrée aux vins tranquilles rouges et blancs.

Une précédente session, consacrée aux vins rosés, avait couronné d'une médaille d'or "Les Notes Rosées 2022" du Domaine du Chapitre (Nivelles) et d'une médaille d'argent le "Ruffus Brut Rosé" du vignoble des Agaises (Estinnes).

Derrière la France, les autres pays vinicoles les plus réputés se sont partagés la plupart des médailles: 444 pour l'Italie, 424 pour l'Espagne et 364 pour le Portugal. Un vin rouge bulgare et un blanc mexicain ont été élus "Révélation internationale" en ayant obtenu les plus fortes cotes. La région des vins de Bordeaux s'est vue la plus récompensée, avec 256 médailles.

Tous les vins ont été dégustés à l'aveugle par un panel d'experts du monde du vin représentant 45 nationalités. Moins de 30% des vins présentés sont récompensés.

Malgré son nom, le Mondial de Bruxelles se tient depuis de nombreuses années dans différents pays. C'est ainsi que la session consacrée aux blancs et rouges a eu lieu en mai à Pore?, en Croatie. Deux sessions complèteront le palmarès 2023 du concours. Elles se concentreront respectivement sur les vins effervescents en juin et sur les doux et "fortifiés" (porto, etc.) en septembre.