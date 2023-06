Voici la cuisson parfaite pour savourer les pâtes sans grossir !

Mais après tout, pourquoi la cuisson des pâtes est-elle autant source d’attention ? En fait, on le sait, les pâtes sont constituées de glucides et principalement de sucres complexes comme l’amidon. c’est un féculent à sucre lent qui joue un rôle important sur la glycémie, c’est-à-dire l’augmentation du taux de sucre dans le sang. Plus les pâtes sont cuites “al dente”, ce qui signifie “à la dent”, ni trop molles, ni trop dures, plus elles seront agréables à manger tout en donnant du fil à retordre aux enzymes qui vont les digérer. Et donc plus le “sucre” contenu sera libéré de façon progressive. Et qui dit pic glycémique lissé, dit moins de sensations désagréables et de coup de mou par après (et de fringale). En fait, garder sa glycémie sous contrôle, en évitant les pics, est un facteur clé pour rester en bonne santé…

Une récente recherche publiée dans la revue “Elsevier Food Quality and Preference” a (à nouveau) étudié le phénomène de cuisson mais plus intéressant, aussi d’ingestion et de digestion des pâtes. Les chercheurs se sont intéressés à l’association entre la vitesse de consommation, l’apport énergétique et la texture des aliments. 54 volontaires ont donc mangé quatre plats de pâtes différents sur une période de trois jours avec des temps de cuisson variable accompagnés de sauces ou pas. Résultat : les plats de pâtes à texture molle étaient consommés 45 % plus rapidement que le même plat à texture plus dure, selon Version Femina, avec des bouchées plus grosses et moins de mastication que le plat dur. Et l’ajout d’une sauce a également augmenté les taux de consommation d’environ 30 %.

Ratio parfait eau-sel-pâtes

Voici donc le mode de cuisson idéal pour une pasta comme en Italie. La règle traditionnelle concernant le ratio eau-sel-pâtes est celui-ci : 1-10-100. Soit 1 litre d’eau avec 10 g de sel pour 100 g de pâtes. Ceci dit, on parle aussi de 5 grammes de sel (à ajouter quand l’eau bout) pour 3 litres d’eau et 500 grammes de pâtes. Et sachez que pour un plat principal, on calcule en moyenne entre 80 et 100 g de pâtes (crues) par personne.

Astuce : le temps de cuisson est à considérer à partir du moment où l’eau bout de nouveau lorsque les pâtes ont été plongées dans l’eau salée. Une minute avant le temps préconisé, coupez une pâte en deux, elle doit être ni molle, ni ferme, on ne peut pas mieux préciser ! Une sauce (dans la poêle) la plus naturelle possible (huile d’olive, herbes et légumes en fait) est à privilégier.