Ce n’est pas la première fois qu’un chef étoilé se lance dans la création de burgers. En effet, Hélène Darroze l’avait fait aussi à l’époque.

Le Master Sarran Mozzarella, le Master Sarran Chèvre et le Master Sarran poulet, voilà ce qui attend les clients des Burger King de l’Hexagone. Il y aura également des duos de sauces disponibles. L’une se composera d’olives noires, de thym et de tomates séchées, l’autre de parmesan et basilic.

Michel Sarran n’est pas novice dans le monde du “fast-food”. Le chef étoilé a déjà plusieurs établissements de croque-monsieur sur Toulouse, Paris et Dubaï et avait même collaboré avec la SNCF dans l’élaboration des menus pour les wagons-bars.