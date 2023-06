Effervescence culinaire à Berlin

Toujours dans le Kreuzberg, on se pressera aussi à la Markthalle Neun, un marché couvert où l’on peut faire ses courses mais qui, tous les jeudis soir, accueille le meilleur de la street food locale. On ne fera surtout pas l’impasse sur les excellents burgers ou la currywurst du boucher Kumpel & Keule.

L'excellente currywurst de chez "Kumpel & Keule", dans la Markthalle Neun à Berlin. ©LC

Mais la capitale allemande est aussi riche de nombreux restaurants asiatiques : vietnamiens, chinois, coréens, indonésiens… Dans la même journée, on pourra ainsi déguster un excellent kakigori japonais (dessert à base de glace râpée et de lait concentré) chez Tenzan Lab, dans le Prenzlauer Berg, ou goûter à une cuisine thaïlandaise authentique dans le Preußenpark, surnommé le Thaï Park, à Wilmersdorf. Là, aux beaux jours, des familles thaïes vendent les meilleurs plats faits maison.

Un kakigori au matcha et haricots azuki chez "Tenzan Lab" à Berlin. ©LC

Tim Raue, le chef de file

Mais Berlin est aussi devenue une ville gastronomique de premier plan, avec une scène culinaire bouillonnante. Des chefs comme Tim Raue, deux étoiles au Guide Michelin et 26e au classement World’s 50 Best Restaurants 2022 pour son restaurant homonyme, a ainsi aidé à placer Berlin sur la carte du monde.

Le chef berlinois Tim Raue. Deux étoiles au guide Michelin dans son restaurant homonyme. ©Nils Hasenau

Tim Raue ne l’a pas fait en proposant une cuisine allemande… En 2004, après un voyage à Bangkok et à Singapour, il est ébloui par ces saveurs nouvelles. Lorsqu’il ouvre son restaurant en 2010 avec sa partenaire Marie-Anne Wilde à deux pas de Checkpoint Charlie, c’est décidé, c’est avec une cuisine aux influences asiatiques extravagante qu’il compte régner sur Berlin.

À la table du restaurant "Tim Raue" de Berlin, on sert une cuisine influencée par l'Asie... ©Nils Hasenau

Depuis, Raue a lancé de nombreux projets. Et l’on peut désormais aussi goûter à sa cuisine allemande à la Villa Kellermann à Potsdam, à 40 km au sud-ouest de Berlin. Là, dans une superbe villa datant de 1914 surplombant un lac, il sert depuis septembre 2019 une cuisine élégante inspirée par sa grand-mère.

Le salon Alter Fritz de la Villa Kellermann réalisé par le cabinet d'architectes Ester Bruzkus. Un décor haut en couleur comme les aime le chef Tim Raue. ©© Nils Hasenau

Dans une adresse de poche comme Tulus Lotrek, ouverte en 2015 dans le Kreuzberg par Max Strohe, en cuisine, et Ilona Scholl, en salle, on peut ressentir l’influence d’un Tim Raue… On propose en effet ici une cuisine française matinée d’influences asiatiques. Avec par exemple une coquille Saint-Jacques proposée avec une purée de carottes, de l’oursin, une touche de yuzu et des fleurs de tagètes. Un restaurant récompensé par un macaron Michelin dès 2018.

Le plat de Saint-Jacques du restaurant étoilé Tulus Lotrek. ©Philipp Dreyer

Des concepts berlinois uniques

Berlin accueille aussi des concepts uniques, comme le formidable Coda (cf. La Libre du 27 mai) dans le quartier branché de Neukölln, où le chef René Frank propose un menu entièrement composé de desserts, servis avec des cocktails. Un restaurant récompensé par deux étoiles Michelin.

Il y a aussi l’excellent Ernst à Wedding, où le jeune chef canadien Dylan Watson-Brawn sert un menu omakase avec des produits sélectionnés avec soin, majoritairement locaux, autour d’un comptoir à la japonaise. Le jeune chef s’est en effet notamment formé au Japon, avec aussi un passage par le fameux Noma à Copenhague. Une étoile ici depuis 2019, mais on verrait bien le gaillard en recevoir une deuxième, tant la trentaine de bouchées proposées sont raffinées et uniques. Comme ce foie de lotte (ankimo) en tempura servi avec des kumquats, ce clam Vénus de Bretagne assaisonné à la perfection avec un dashi et du gingembre allemand ou encore ce yakon (poire de terre) servi avec des mandarines siciliennes.

Dylan Watson-Brawn, l'un des chefs les plus talentueux de Berlin, une étoile Michelin au "Ernst". ©LC

Clam Vénus, dashi et gingembre allemand au "Ernst" à Berlin. ©LC

Dans le quartier de Charlottenburg-Wilmersdorf, on trouvera aussi le restaurant étoilé Prism du chef Gal Ben Moshe, qui a notamment travaillé chez l’Anglais Jason Atherton ou l’Américain Grant Achatz. À Berlin, il imagine une cuisine très intéressante, inspirée par différentes traditions culinaires levantines. Comme cet hommage à la cuisine d’Alep en Syrie et au Kabab Bil Karaz (agneau aux cerises aigres), où le chef originaire de Tel Aviv – il y a un second restaurant – remplace la viande par du homard, qu’il laque à la cerise et assaisonne avec la formidable graisse contenue dans la queue de l’agneau levantin. Un plat servi avec un délicieux risotto de pignons de pin. Son épouse, la sommelière Jacqueline Lorenz, propose, elle, une sélection pointue de vins en provenance d’Israël ou du Liban.

Le Kabab Bil Karaz (agneau aux cerises aigres) syrien revisité par le chef Gal Ben Moshe avec du homard, chez "Prism" à Berlin. ©LC

Tables engagées

Mais l’une des tables les plus intéressantes de Berlin est sans nul doute Nobelhart & Schmutzig. Pas seulement pour le côté provoc de cette adresse qui a affiché pendant plusieurs années à sa devanture un t-shirt “Who the fuck is Paul Bocuse ?”, ou pour son charismatique propriétaire et formidable sommelier Billy Wagner, mais surtout pour sa cuisine durable et engagée.

Billy Wagner et son chef Micha Schäfer au "Nobelhart & Schmutzig", l'une des tables les plus en vue de Berlin. ©Marko Seifert

Ici, pas d’ingrédients qui viennent de loin, mais une philosophie 100 % locale – d’ailleurs récompensée par une étoile verte au guide Michelin, en plus de la rouge –, où on utilise par exemple du coing pour donner une touche d’acidité en lieu et place du citron, dans des plats concis et souvent très justes.

En 2017, Nobelhart & Schmutzig s’est associé avec le restaurant Horváth** pour créer Die Gemeinschaft (La communauté), un réseau de producteurs, artisans et restaurateurs et ainsi améliorer le système alimentaire allemand et bien entendu l’approvisionnement en matières premières locales de qualité, produites de manière durable et dans le respect de tous les acteurs impliqués. Ils organisent même un symposium annuel et des activités éducatives.

Un plat de feuilles de tilleul et moutarde chez "Nobelhart & Schmutzig". ©Photography Marko Seifert www.markoseifert.com Art Director Thamar Ette www.thamarette.com

De nombreux restaurants berlinois ont souscrit à la démarche, comme le Farm de l’hôtel Michelberger, Lode & Stijn ou encore Mrs Robinson.

De fantastiques bistrots

Déjà à la tête de la table gastronomique Mrs Robinson ouverte fin 2016 dans le Prenzlauer Berg, Samina Raza, en salle, et le chef Ben Zviel ont inauguré Café Frieda en juillet 2021 dans le même quartier. Un bistrot chaleureux où l’on passe de chouettes vinyles et où l’on déguste une cuisine à la fois gourmande et contemporaine. Entre une tourte au foie gras et Comté servie avec une compotée de prunes fermentées à la sauce hoisin ou un tartare de boeuf Holstein servi sur un shiiitake en tempura. Les ingrédients sont le plus souvent sourcés localement et sont de la même qualité que dans leur table plus raffinée, mais ici, on peut manger à la carte et les prix sont plus abordables. Une excellente adresse !

La tourte au foie gras et Comté du "Café Frieda" à Berlin. ©LC

Toujours dans le Prenzlauer Berg, on apprécie aussi le Otto, un minuscule troquet qui coche toutes les cases du bistrot contemporain, avec une cuisine qui fait la part belle aux fermentations et, dans le verre d’excellents vins nature. Une cuisine qui ne tombe pas non plus toujours dans les clichés de la cuisine acidulée… Avec par exemple cette anguille de Potsdam fumée servie sur un savoureux gâteau de pommes de terre et une sauce au persil et pourpier. Une anguille au vert 2.0 par le trentenaire Vadim Otto Ursus, formé chez KOKS aux Îles Féroé, au Maaemo à Oslo ou encore au pop up mexicain du Noma.

L'anguille au vert 2.0 de chez "Otto" à Berlin. ©LC

Mais on a surtout eu un immense coup de cœur pour Julius, bistrot que l’on doit à l’équipe de chez Ernst et géré de main de maître par Inga Krieger. Chez Julius, on utilise les mêmes produits exceptionnels qu’au restaurant mère étoilé situé juste en face, et les assiettes de Shunsuke Nagaoka, qui a travaillé trois ans chez Ernst, sont tout simplement bluffantes. Une table contemporaine qui mériterait assurément une étoile ! Une salade d’endives et cédrat était, ce soir-là, assaisonnée d’un yaourt à la feta et d’une vinaigrette au dashi, et d'une poudre de tangerine. Tandis que du maquereau grillé à la flamme s’associait à merveille à une crème aux foies de lottes, à du fenouil en pickles et à du limequat. Un repas parfait, avec une jolie sélection de quilles nature, et un slow coffee trois étoiles réalisé par un spécialiste en la matière, Shoji Hara.

Qui a dit qu’on mangeait mal à Berlin ?