“Central”, le premier restaurant latino-américain en tête au classement Fifty Best

Le chef péruvien Virgilio Martinez, photographié par l'AFP dans son restaurant "Central" à Lima. ©AFP or licensors

Installé à Lima au Pérou, Central devient le premier restaurant latino-américain à être couronné meilleur restaurant du monde. Une première place qui vient récompenser une cuisine contemporaine péruvienne unique et un travail en profondeur, réalisé au travers de leur Mater Iniciativa, pour dénicher, avec l’aide des communautés autochtones, de nouveaux ingrédients locaux (fruits d’Amazonie, légumes racines des Andes…), afin de créer un menu autour de la biodiversité. Ce restaurant qui fait courir les foodies du monde entier s’est également engagé dans la voie de la durabilité, notamment en recyclant et compostant ses déchets pour leur donner une deuxième vie.

Le chef péruvien Virgilio Martinez en cuisine, au "Central", à Lima. ©Central Restaurante

L’Amérique latine en force

Mais Central n’est pas le seul restaurant latino-américain à figurer dans ce Top 50 gastronomique. Au total, on recense pas moins de 11 restaurants d’Amérique latine, preuve du retour en force de cette partie du monde dans les tendances gastronomiques. À Lima, outre le Central, on trouve le Maido de Mitsuharu ‘Micha’Tsumura à Lima (6e), le Kjolle (28e) et le Mayta (47e). À Mexico, sont salués le Quintonil de Jorge Vallejo (9e), le Pujol du chef Enrique Olvera (13e) et le Rosetta (49e). À Bogotá, en Colombie, El Chato se classe à la 33e place et Leo à la 43e. Tandis que sont également récompensés A casa do porco à São Paulo (12e), Don Julio à Buenos Aires (19e) et Boragó à Santiago du Chili (29e).

Et si l’on reste dans la culture latine, l’Espagne compte, elle, six restaurants dans le top 50, dont Disfrutar à Barcelone, Diverxo à Madrid, Asador Etxebarri au Pays basque, respectivement en 2e, 3e et 4e position. Contre seulement quatre tables françaises, dont trois à Paris : la formidable Table de Bruno Verjus (qui fait une entrée fracassante dans le classement à la 10e place), Septime (24e) et Plénitude (36e). Ainsi que La Grenouillère du génial Alexandre Gauthier à La Madeleine-sous-Montreuil, dans le Pas de Calais, qui fait son entrée dans le classement à la 48e place.

Bruno Verjus, l'homme à la tête de turbot (c'est lui qui le dit), chef génial et gouailleur de chez "Table" à Paris. ©Stéphane de Bourgies

Maigres résultats pour la Belgique

Dans le top 50, la Belgique compte une seule adresse : la table anversoise de Nick Bril, The Jane (39e). Tandis que dans le top 100, le Hof Van Cleve à Kruisem se retrouve à la 52e place, après avoir été 27e en 2022. L’annonce du départ de Peter Goossens a sans doute joué…

Il y a en tout cas encore fort à faire en termes de communication pour espérer attirer les votants internationaux du Fifty Best sur nos terres et voir apparaître, l’an prochain, d’autres chefs belges dans le classement…

Chef de l'année au Gault&Millau 2023 pour son restaurant "The Jane" à Anvers, Nick Brill est désormais classé à la 39e place au Fifty Best. ©The Jane