Les étoiles de Valencia

La paella valenciana traditionnelle à la barraca Toni Montoliu à quelques kilomètres au nord de Valence. ©LC

Pourtant, peu de gens connaissent la vraie recette de la paella valenciana. Pas de chorizo, pas non plus de fruits de mer mais, des produits de la Huerta, l’arrière-pays valencien, comme les garrofón (gros haricots blancs) et les ferraúra (grands haricots verts plats) et parfois aussi des artichauts. Et puis le riz bien sûr, souvent du bomba, mais aussi du piment doux et du safran, un peu de sauce tomate et quelques brins de romarin. Le tout associé à l’huile d’olive locale. Et du côté des ingrédients principaux, un mélange de poulet, de lapin, de canard et d’escargots.

Pas seulement la paella !

Pour manger une paella digne de ce nom, léchée par les flammes — on utilise du bois d’oranger et d’olivier pour la cuire —, direction la Casa Carmela à Valence. Ici, on dégainera la cullera de fusta, la cuillère en bois traditionnelle, pour la déguster !

Mais comme le disait justement le chef trois étoiles Quique Dacosta durant la conférence inaugurale des World’s 50 Best Restaurants Awards, qui ont été décernés ce mardi 20 juin (cf. sous-papier), “Valencia, ce n’est pas juste la paella ! La communauté valencienne, qui comprend les provinces de Valence, Alicante et Castellón, est riche de bien d’autres choses… Des champignons à la gamba, des produits de la Huerta à ceux de la mer… ”

Les anguilles locales nécessaires à la préparation du traditionnel "all i pebre", un ragoût d'anguilles à base de pommes de terre, de piment doux et d'ail. ©LC

On mangera notamment ici de l’anguille à toutes les sauces, et notamment l’all i pebre, un ragoût d’anguilles. Tandis que l’on se rafraîchit avec de l’horchata de chufa, une boisson sucrée à base de souchet. On la dégustera chez Daniel, mais à l’adresse originale depuis 1949, à Alboraia, commune au nord de Valence, épicentre de la production du souchet.

L'horchata est une boisson liquide sucrée à base de souchet qui se déguste en général avec des fartons, des brioches allongées couvertes de sucre glace. ©LC

Le trois étoiles Quique Dacosta

Mais Valence, ce sont aussi des tables étoilées qui montent, comme le restaurant Quique Dacosta**, passé de la 42e à la 20e place au Fifty Best 2023.

À Valencia, c'est le roi! Le chef trois étoiles Quique Dacosta règne sur la scène gastronomique valencienne. ©QD

Si sa table triplement étoilée est située à Dénia, à une heure de route au sud de la ville, le chef espagnol possède également quatre restaurants dans la capitale de la communauté valencienne : El Poblet**, Llisa negra, Vuelve Carolina et le Mercatbar. Mais Dacosta a étendu son empire gastronomique bien au-delà des frontières de son territoire, avec le ArrosQD à Londres, un restaurant célébrant le riz sous toutes ses formes et évidemment la paella. Plus récemment, en avril 2021, il a inauguré Deessa dans le superbe hôtel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Une table récompensée par deux macarons Michelin un an seulement après son ouverture.

Ce qui fait le succès de Quique Dacosta ? Une cuisine contemporaine ultra-créative, qui met superbement en valeur les produits de la gastronomie locale, en les présentant dans leur plus simple appareil, comme l’incroyable gamba de Dénia cuite à l’eau de mer. En alternant aussi les prouesses techniques, comme avec ce buñuelo de Benaguasil, un donut creux fourré d’une délicieuse crème à la courge chaude…

Délicieux "Arrós en pata" au restaurant Quique Dacosta. Le riz au jarret de boeuf, aux pois chiche et cumin. Le plat est habituellement réalisé avec du porc, d'où le trompe-l'oeil... ©QD

Mais ce qu’on saluera particulièrement chez Dacosta, c’est son superbe travail sur les salaisons de la mer. Impossible d’oublier cette ventrèche de thon rouge affinée dans son túnel de sal (tunnel de sel) pendant quatre ans…

Le chef à découvrir

Dans la galaxie Dacosta, il faut aussi désormais compter sur El Poblet, une adresse dans le centre-ville de Valence récompensée par deux étoiles dès 2019, où le chef de 35 ans Luis Valls, qui a travaillé dix ans auprès de Dacosta, fait des merveilles.

À seulement 35 ans, le chef Luis Valls est très prometteur... ©El Poblet

Ici, tout respire Valencia ! Depuis les superbes charcuteries – pendant viandard des salaisons de la mer créées par son mentor -, qui déclinent des produits locaux : cheval, canard, saucisse de porc et anguilles, ou encore agneau. Mais il y a aussi cette superbe déclinaison de pains, avec cette parfaite coca (sorte de focaccia) ou cette pataqueta en demi-lune. Et puis ce plat de riz au jus d’agneau, où l’intensité du jus de viande est parfaitement équilibrée par des olives noires encore moelleuses et légèrement sucrées, dont le noyau a été remplacé par une amande, autre produit local.

Le chef Luis Valls met superbement en valeur son terroir et le riz valencien au El Poblet. ©El Poblet

Loin de copier Dacosta, Valls a une personnalité affirmée bien à lui, et il relit avec brio et les plats traditionnels de son terroir.

La cuisine végétale de Camarena

Autre détenteur de deux étoiles rouges à Valence, le chef Ricard Camarena s’enorgueillit de posséder en plus une étoile verte pour son travail avec les producteurs locaux, mais aussi pour ses engagements durables et notamment zéro déchet. Le chef, dont le superbe restaurant contemporain est situé dans le centre culturel et artistique “Bombas Gens”, propose une cuisine qui fait la part belle aux légumes et aux poissons.

Le chef deux étoiles Ricard Camarena est 96e dans la liste des World's 50 Best Restaurants. ©DR

Un repas au restaurant Ricard Camarena** peut commencer avec ces différents délicieux morceaux de thon rouge affinés dans un mélange de riz et de poudre de caroube – autre produit de la région. Se poursuivre par une gourmande tomate confite à la crème de brebis. Et se terminer par une géniale soccarat (partie croustillante de la paella) sucrée au sirop de caroube et garnie de noisettes grillées.

Ricard Camarena est réputé pour sa cuisine végétale, avec ici une excellente tomate confite du jardin présentée sous un voile de crème de brebis. ©DR

Comme Quique Dacosta, Camarena voit grand ! Il a ouvert le Canalla Bistro dans le quartier de Ruzafa, le Central Bar dans le marché central de Valence et enfin Habitual et Bar X, tous deux dans le Mercado de Colón, magnifique bâtiment Art Nouveau de la ville.

Des cheffes étoilées

Begoña Rodrigo, cheffe étoilée de La Salita. ©DR

À Valence, le nombre de cheffes étoilées est plus élevé qu’ailleurs en Espagne. Sur les cinq restaurants une étoile que compte la ville, deux sont en effet tenus par des femmes, La Salita* de Begoña Rodrigo, le Lienzo* de María José Martínez, et le troisième, Fierro*, est géré par un duo féminin-masculin, Carito Lourenço et Germán Carrizo. Tandis qu’un peu plus loin, à Sagunt, à 30 minutes de Valence, Vicky Sevilla règne sur le Arrels*. Cette dernière a même été la plus jeune étoilée du pays, en obtenant un macaron en 2022, cinq ans après son ouverture. Mais on reparlera de tout ça…

La communauté de chefs valenciens est en tout cas fière de son territoire, et chacun, chacune à sa manière, avec une personnalité bien différente, parvient à sublimer les produits de la région.