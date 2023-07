Des plats à déguster… avec les yeux: le célèbre restaurant elBulli est devenu un musée

Dans le restaurant, le temps semble avoir été suspendu. Une promenade permet au visiteur de découvrir des centaines de photos, maquettes, carnets, livres et trophées. Et, cerise sur le gâteau, des reproductions - selon la technique japonaise du "shokuhin sampuru" qui utilise plastique ou résines - de plats qui ont fait la renommée avant-gardiste d’elBulli.

La fondation créée pour préserver son héritage a investi 11 millions d’euros dans ce musée dont le projet d’agrandissement initial avait suscité l’opposition de groupes écologistes.

Héraut de la cuisine moléculaire, Adrià n'a pas fait que des adeptes, notamment parmi les puristes. Mais n'a jamais été dissuadé de repousser - et de trouver en 2011 - ses limites. "J'étais certain que nous faisions bien de fermer. Nous avions atteint ce que nous considérions comme l'expérience de satisfaction ultime. Une fois ce but atteint, nous nous sommes dit 'pourquoi continuer si notre mission était de chercher les limites ?' ", raconte-t-il. Il a depuis troqué le tablier blanc pour un t-shirt noir et compte bien laisser sa toque au placard, arguant sans vanité qu'il lui serait "impossible" de répéter ses exploits.