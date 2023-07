Trois endroits où déguster un bon café et bruncher à Bruxelles : nos conseils

Lieux branchés, restos ou terrasses à ne pas manquer, endroits insolites... Désormais, chaque semaine, Aurélie Casteels propose ses bons plans lifestyle aux internautes de La Libre. Aujourd'hui, place à trois lieux tendances et sympas où trouver de bons cafés et déguster un brunch dans la capitale belge : Bisou, Jackie et Bouche.