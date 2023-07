La cause de la présence intempestive de ces insectes ? L’odeur des matières en décomposition que dégagent nos fruits et légumes quand ils sont à l’air libre. Le phénomène de décomposition étant accéléré par les températures élevées et humides, les mouches et moucherons s’en donnent à cœur joie pour sauter sur vos aliments.

Au-delà des conseils classiques tels que mettre votre nourriture dans des boîtes bien fermées, au frigo ou dans des placards hermétiques, il existe une autre solution digne des remèdes de grand-mère dont beaucoup sont friands. Pour l’appliquer, il vous suffit de prendre un bouchon de liège, de le couper en deux et de le mettre dans votre corbeille à fruits. Il va alors absorber l’humidité qu’ils dégagent et ainsi ralentir leur décomposition. Mais ce n’est pas tout : le bouchon de liège va également dégager une odeur qui a tendance à repousser les moucherons. Attention, cette astuce ne fonctionne que s’il s’agit de bouchons en liège naturel et non synthétique, le liège étant la substance qui va absorber l’humidité et dégager l’odeur nécessaire à l’éloignement des moucherons.