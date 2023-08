Conséquence de la météo pourrie, les Belges se ruent sur la raclette en plein été : “C’est presque déstabilisant”

”C’est presque déstabilisant”, confie Elodie qui tient sa fromagerie Le Herve du Vieux Moulin, dans l’entité de Herve. “Cela fait quinze jours que je vends plus de fromages à raclette et à fondue. La semaine passée, je me suis même demandé si ma mozzarella allait partir. Mon chiffre d’affaires est au-dessus de la moyenne normale à cette période”.