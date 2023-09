Sigōji, ou le cacao en héritage

Euphrasie Mbamba et son grand-père, Mpé à (enfant de) Dang Thomas, au Cameroun. ©Sigōji

À l’âge de dix ans, au décès de son grand-père, elle suit ses parents belgo-camerounais à Bruxelles, où sa mère travaille pour le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Après des secondaires à l’Athénée de Woluwe-Saint-Lambert, elle se lance dans des études de traduction à l’Isti, puis de gestion et de marketing à l’Ichec. C’est là qu’elle fait la connaissance de son futur mari, Richard Berthe, avec qui elle gère aujourd’hui son affaire.

Le choix du chocolat

“Quand je suis arrivée en Belgique, je connaissais la matière première, mais pas le chocolat ! Au Cameroun, on utilisait les fèves plutôt en salé qu’en sucré, comme des cacahuètes. On faisait par exemple des chouchous de cacao pimentés caramélisés…”, raconte Euphrasie Mbamba.

C’est à 18 ans que naît sa passion pour le chocolat, en tombant sur une émission de télévision consacrée à la fabrication de celui-ci. La jeune fille ne comprend pas comment sa famille, qui possède de nombreux cacaoyers, n’est pas riche… “Pourquoi les cacaoculteurs n’arrivent-ils pas à en vivre ?”, s’étonne-t-elle. Mbamba veut alors se lancer dans le chocolat pour valoriser la plantation familiale. Mais sa mère n’est pas d’accord. “Toi, une femme noire, tu veux te lancer dans un monde d’hommes blancs ?”, lui balance-t-elle.

Quelques années plus tard, après ses études, lorsqu’elle travaille pour l’OCDE, pour aider au développement des pays ACP, elle comprendra mieux les enjeux mondiaux qui tournent autour de la matière première cacao. Mais l’envie d’aider les pays ACP, et surtout le Cameroun, ne l’a jamais quittée.

Euphrasie Mbamba et son mari Richard Berthe dans la plantation de cacaoyers familiale au centre du Cameroun. ©Sigōji

C’est au cours d’un voyage avec son mari au Cameroun qu’elle va définitivement ouvrir les yeux. Richard lui dit alors, en se baladant dans les cacaoyers : “C’est fou de ne pas utiliser les richesses que vous avez !” Euphrasie se décide. En 2014, elle ouvre un atelier dans leur maison familiale de Schaltin et crée sa marque, Sigōji, contraction du nom de ses fils, Simeo et Ugo, et de goji, en références aux baies qui entrent dans la composition de l’une de ses premières pralines.

Chocolatière engagée

“Entre 2011-2013, j’ai suivi une formation au CEFOR à Namur. Mais on y apprenait à réaliser des pralines avec des pistoles de chocolat… Moi je voulais apprendre à transformer la matière première !”, se souvient Euphrasie Mbamba. Qui suit alors des cours chez Barry Callebaut, où elle apprend la torréfaction, la transformation… Avant d’effectuer des stages chez des chocolatiers français.

Dans un premier temps, la jeune femme ne peut pas utiliser les fèves de cacao de sa plantation au Cameroun. “C’était impossible de faire venir des petites quantités par bateau, les conteneurs font 20 pieds. Il fallait trouver d’autres clients chocolatiers… C’est alors que je fais la connaissance d’Aristide Tchemtchoua, une cacaocultrice qui préside la coopérative Nkogekogo ScoopsCa. Elle avait contacté le chocolatier Christophe Bertrand, gérant de plusieurs boutiques La Reine Astrid en Île-de-France, pour qu’il teste ses fèves de cacao… Avec lui, on va monter le Club des Chocolatiers engagés en 2017.” Un groupement d’artisans en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg sensibilisés aux enjeux économiques et socio-environnementaux de la filière cacao, qui privilégient un approvisionnement en circuit court auprès des coopératives camerounaises, mais aussi du monde entier. Ces chocolatiers défendent un cacao de qualité, obtenu dans des conditions respectueuses de l’environnement et des producteurs.

Euphrasie Mbamba porte avec fierté les couleurs de la Belgique et du Cameroun. ©Sigōji

Aujourd’hui, Euphrasie Mbamba a choisi de travailler quasi exclusivement le cacao camerounais. Celui de sa plantation familiale, mais aussi, lorsqu’elle en a besoin, celui d’Aristide Tchemtchoua. “Le Cameroun est le cinquième producteur mondial, mais finalement son cacao est peu connu. C’est un cacao qui est mal classé. Il a pourtant un goût très prononcé. Il peut être boisé, fruité, acidulé et même fumé, en fonction du terroir où il pousse. J’ai l’obligation morale de défendre ce cacao et de faire vivre les producteurs de là-bas”, insiste la chocolatière.

Une pluie de récompenses

Mbamba a fait le bon choix, puisque le succès est au rendez-vous pour la Belge d’origine Camerounaise. Très vite, elle est à l’étroit à Schaltin et ouvre un atelier-boutique à Ciney en 2016. “C’est à ce moment-là que j’ai postulé pour le prix du meilleur artisan de Belgique, que j’ai reçu en 2017. Puis il y a eu le prix Dounia en 2018, un prix qui m’a touchée car il fait partie des African Awards. Et enfin j’ai reçu le prix Gault & Millau du meilleur chocolatier en 2019”, détaille Euphrasie Mbamba. “C’était génial ! Mais le prix Gault & Millau peut-être à double tranchant ! On avait un tel succès qu’on a dû demander à des voisins de venir nous aider pour assurer la production. Et la porte était constamment fermée car on n’avait plus rien…”, se remémore-t-elle.

Les fèves de cacao de la plantation familiale au Cameroun. ©Sigōji

Pour satisfaire la demande, en 2019, elle investit donc dans un atelier-boutique de 1200 m2 à Rochefort. Et l’ambition de la Belge ne semble pas avoir de limites… En 2023, elle a inauguré une troisième boutique à Uccle et, en octobre, elle ouvrira sa quatrième adresse à Namur.

“Quand j’étais petite, je n’avais pas la possibilité de manger du chocolat, et surtout pas du bon chocolat. Je veux que tous les enfants du monde puissent manger du chocolat, mon chocolat ! Si Nutella l’a fait, pourquoi pas Sigōji ?”, lance l’ambitieuse Euphrasie Mbamba, qui produit 300 kg de chocolats par jour, pour un chiffre d’affaires d’un million d’euros par an.

Saveurs camerounaises

La gamme de chocolats Sigōji n’est pas très étendue. “Je ne veux pas de chocolats qui partent dans tous les sens. Je veux quelque chose de cadré, car l’être humain a besoin d’être rassuré. Et puis, il y a les fêtes de fin d’année pour créer des chocolats plus originaux !”, explique Euphrasie Mbamba. Elle a donc créé des chocolats qui rappellent l’enfance, comme des melocakes ou des pavés manon aux noix ou aux noisettes et riz soufflé. “J’ai créé les pavés cinaciens, car je voulais une gourmandise à base de chocolat, un peu comme un biscuit qu’on peut glisser dans une boîte à tartine. Pour un quatre-heures de qualité !”, nous dit-elle.

Mais les pavés cinaciens qui marquent surtout les papilles, ce sont ceux qui font la part belle aux produits camerounais, beurre de cacahuète – une tuerie, qu’elle vend aussi ! – ou café. “Quand j’étais petite, je mangeais de la cacahuète car c’est très protéiné. Mes fils sont tous les deux basketteurs, et tous les sportifs mangent tous des cacahuètes ! Elles favorisent le développement de la masse musculaire et on a une majorité d’acides gras insaturés.”

Euphrasie Mbamba et l'un de ses fils, dans la plantation gérée par son oncle et son cousin au Cameroun. ©Sigōji

La chocolatière a également développé une gamme intéressante de chocolat au lait, plus riche en cacao (65 ou 80 %). Sans oublier, évidemment, des tablettes “Farm to bar”, réalisées avec le cacao de la plantation que son oncle et son cousin gèrent au Cameroun. Avec notamment une rare tablette 100 % cacao.

Mais la Belgique n’est pas oubliée, avec des chocolats au spéculoos par exemple. Ou même dans le chouette design des boîtes, où le Manneken Pis devient le motif d’un pagne africain…

Bref, Euphrasie Mbamba est une chocolatière belge à découvrir !