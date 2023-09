Au jardin d’Arabelle

Le jardin d'Arabelle Meirlaen regorge de plantes rares. À chaque pas, on fait des découvertes... ©DR

En pente et exposé plein sud, le potager est joliment aménagé, avec des allées de buis, d’élégants bacs en acier patiné, un charmant petit chalet, des ruches, un poulailler et même de grandes serres… “Je me suis spécialisée dans les herbes et légumes rares, qui viennent d’un peu tous les pays. Il y a beaucoup de choses que j’ai ramenées d’Inde, du Japon, de Thaïlande, du Pérou… Et puis d’autres que mon maraîcher m’a données”, raconte la cheffe wallonne, qui cultive quasiment seule son jardin. “J’ai une personne qui m’aide pour l’entretien, mais je n’ai pas vraiment de jardinier. Je m’occupe du jardin ! En fait, c’est mon lâcher-prise. C’est là où je me défoule. Quand j’arrache les plantes, je me détends. Et puis c’est une source d’inspiration. Chaque année, je me demande comment je vais travailler les nouvelles plantes. Vous voyez cette sauge-cassis, la fleur mauve à un délicieux goût de cassis. Avec cette sauge, j’ai notamment créé un Coca. Les feuilles sont amères, mais l’amer, c’est bon pour le cœur ! ”, explique Meirlaen, qui se renseigne systématiquement sur les bienfaits des plantes qu’elle cuisine.

Un cocktail qui fait la part belle au jardin. Chartreuse d'herbes maison, livèche, gingembre et matcha. ©DR

Un potager étonnant

Tout en se promenant au jardin, la cheffe nous invite à goûter ses découvertes, ici du pipicha (porophyllum linaria). “C’est une coriandre mexicaine, avec des feuilles plus fines. Elle a un goût très intense, avec des notes citronnées”, nous dit-elle. Avant d’indiquer une autre plante. “Ça, c’est du cresson de para ! Les Malgaches l’utilisent dans les plats mijotés, ça donne une acidité intéressante. Goûtez ! Ça pique et ça anesthésie un peu le palais. ” En effet, dès que l’on croque dans un bouton, la sensation anesthésiante est fulgurante…

La pipicha, une coriandre mexicaine au goût intense! ©DR

Un peu plus loin, un petit panneau indique : “Plante à fromage”. On pose sur la cheffe un regard intrigué. “Les feuilles ont la saveur du camembert”, révèle-t-elle, amusée. On glisse une feuille en bouche et on est tout simplement bluffée !

Les feuilles de cette plante, on un goût de camembert. Véridique! ©DR

En pénétrant dans l’une des serres, la cheffe est fière de montrer ses autres trouvailles. “Ça, c’est ma plante de feuilles de curry, que j’ai ramenée d’Inde. Là, c’est du gros thym antillais. La feuille est croquante, c’est mieux de la manger crue, dans une mise en bouche par exemple. Touchez cette courge et puis l’autre à côté ! ”, commande Arabelle Meirlaen. On s’exécute. La première sent la cacahuète, la seconde le blanc de saucisson. Incroyable ! “Ce sont des courges indiennes ! Je les cuisine avec du poisson et un vaghar de lentilles. Là, c’est de la courge amère, qui est bonne pour le foie, l’estomac, les intestins. J’ai été deux fois en Inde et je travaille avec une médecin indienne. À force de trop manger dans les restaurants, on a souvent mal au ventre… Mais quand on va en Inde, on n’a pas ce problème, car là-bas, ils mangent beaucoup de végétaux, des épices… J’ai essayé de comprendre et de m’inspirer des mêmes associations, mais de manière plus subtile”, explique la cheffe, notamment intéressée par la cuisine ayurvédique.

Lorsqu'on frotte la peau de cette courge indienne, on peut sentir la cacahuète. Étonnant! ©DR

Une formation d’herboriste

On le sent bien, l’intérêt d’Arabelle Meirlaen pour les plantes, va bien au-delà du goût ! “Après mon passage à l’école hôtelière de Libramont, je ne voulais pas cuisiner, je voulais être en salle. Quand, à 27 ans, j’ai repris un restaurant sur la Grand-Place de Huy, Li Cwerneu, j’ai eu un chef pendant six mois… puis il est parti. Je me suis vite rendu compte que pour être maître chez soi, il fallait que je passe en cuisine. Mais pour tenir le coup, il fallait que je m’alimente bien et que je trouve quelque chose qui me passionne… ”, se souvient la cheffe.

Un jour qu’elle sort sur la place Verte de Huy, elle se fait héler par une personne qui organisait une exposition à l’église Saint-Mengold. “Il donnait une formation sur l’herboristerie, les plantes sauvages, leurs vertus, comment les manger. Je me suis dit : Waouw, c’est génial ! La compagne de mon ostéopathe était guide nature et herboriste en Auvergne. J’ai fait plein de balades découvertes avec elle.”

Lorsqu’elle a sa deuxième fille, un peu à l’étroit dans son restaurant du centre de Huy, où elle a cuisiné seule pendant 15 ans, Arabelle et son mari cherchent une plus grande propriété. Ce sera à Marchin, où la cheffe peut enfin avoir son jardin à elle. “On a fait tous les travaux petit à petit, en famille, on s’est installés et puis on a ouvert le restaurant… ”

Le parapluie à la main, Arabelle Meirlaen nous guide à travers les allées de son merveilleux potager... ©DR

Le passif familial

Mais la cuisine d’Arabelle ne serait pas ce qu’elle est sans ces événements qui ont marqué son histoire personnelle. “Mes parents étaient agriculteurs. Ils ont eu maladie sur maladie avec leur bétail, ils ont même eu la vache folle ! Ils ont fait faillite… mais le pire c’est que les bêtes ont été vendues à des boucheries et à des transformateurs avec l’autorisation des vétérinaires… Et mon père avait entendu dire que des gens avaient été malades. Ma mère elle-même était tombée dans les pommes et mon père avait eu des maux de ventre violents… On a bien sûr compris plus tard que c’était à cause des bêtes malades. Ça m’a interpellée ! ”, partage la cheffe. Il y a aussi eu le décès de sa mère à seulement 57 ans. “Elle travaillait depuis l’âge de neuf ans. Elle allait traire les vaches avant d’aller à l’école ! Elle a toujours trop travaillé, elle était stressée. Elle a fait une embolie pulmonaire, à quoi s’est ajouté un problème cardiaque”, se remémore avec émotion la cheffe de 51 ans, qui a commencé à lire de nombreux livres de médecine. “Il fallait que je comprenne, que ce qui m’était arrivé serve à quelque chose… ”

La brède mafane, une plante très utilisée par les Malgaches dans leurs plats mijotés. ©DR

Être à l’écoute de son corps

Mais il n’y a rien de dogmatique dans la cuisine santé d’Arabelle, qui se veut d’abord intuitive. Elle met juste des mots sur sa démarche pour ceux qui veulent comprendre. “J’ai étudié la médecine chinoise pour expliquer ce que je faisais de manière instinctive. J’ai choisi de lier chaque saison à des organes. L’été par exemple, c’est la saison cœur-intestin grêle. On mange plus de légumes rouges, foncés, car c’est bon pour le sang. Une salade gorgée des rayons du soleil sera aussi plus facile à digérer… J’ai voulu une cuisine vivante, vitaminée pour vieillir en bonne santé. Manger en pleine conscience, car souvent on mange debout, à la vite, sans réfléchir… Mais lorsque les gens s’attablent chez moi, je veux avant tout qu’ils passent un bon moment, qu’ils ne passent pas leur temps à réfléchir. Ma cuisine, je l’imagine comme la vie, belle, goûteuse, croustillante, pleine d’amour et d’émotions. ”

Rens. : https://www.arabelle.be/

Arabelle Meirlaen propose une cuisine unique en Belgique, basée sur le goût et le bien-être de ses convives. ©DR

Du potager à l’assiette

Lady Chef of the Year 2008, une étoile Michelin depuis 2010 et une étoile verte depuis 2020, chef de l’année en 2014 et un 18/20 au Gault&Millau… La cheffe Arabelle Meirlaen cumule les récompenses pour sa cuisine bien-être unique, à la fois goûteuse et vertueuse. Une cuisine qui est aussi une véritable prolongation de son travail au jardin.

Ainsi, dès les mises en bouche, on est plongé dans le potager, avec une dégustation tout en pureté : plante olive, coriandre bolivienne, tagète-réglisse, morelle de Balbis (un légume-fruit entre la tomate et le litchi)… Puis quelques produits plus travaillés, comme ces fruits de cyclanthère farcis au houmous de potiron et aux œufs de truite, ou ce surprenant fromage aux noix de macadamia et tofu fermenté, associé à du concombre. Ou encore cet exquis bouillon de coquillage à l’huile de livèche.

Bubble gum de mozzarella sur compotée de tomates aux épices indiennes. ©DR

On pourra choisir d’accompagner le repas avec du vin, sélectionné par le mari de la cheffe, Pierre Thirifays, directeur de salle et sommelier, mais une fois encore, c’est le travail au jardin qui étonne particulièrement, avec d’abord ce cocktail équilibré à base de chartreuse maison, puis avec ces eaux aromatisées, peu sucrées et aux saveurs intenses, qui s’accordent parfaitement aux plats.

Eaux aromatisées à la tagète, au shiso pourpre, kéfir d'eau de bouleau au gingembre... Le travail sur l'alternative sans alcool est surprenant chez Arabelle Meirlaen! ©DR

Préserver le jardin

On est ébahi par l’incroyable travail de transformation que la cheffe opère pour préserver les trésors du jardin. Pickles, miso, vinaigres, condiments à base de piments et d’herbes, herbes séchées pour les infusions, sels aromatisés… “J’ai mis au point différentes techniques pour amener du goût et réduire le sel, le sucre…”, insiste-t-elle.

Et certains plats épatent, comme ce “ton sur ton”, où le thon rouge, poisson menacé, est remplacé par de la pastèque travaillée de manière bluffante. Ou ce homard bleu du Finistère, cuit à la perfection, servi sur une salade raffinée de quinoa et fruits secs dans un bouillon de carcasse savoureux. Mais il y a aussi ce pigeonneau royal de l’élevage des Charmilles cuit sur coffre, accompagné d’une magnifique sauce. Jusqu’au dessert, la cheffe surprend avec une délicieuse création autour des fruits rouges, sans lactose, sans gluten et très peu sucrée.

Surprise de "ton sur ton". La cheffe Arabelle Meirlaen a trouvé une alternative végétale au thon rouge en utilisant de la pastèque... ©DR

À la table d’Arabelle Meirlaen, l’accueil est chaleureux, presque familial. On y passe une soirée gourmande riche en découvertes et l’on sort le ventre léger comme une plume.

Menus 5/6/7 serv. 90€/120€/150€.