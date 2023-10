Pourquoi ces aliments deviennent dangereux après avoir été réchauffés au micro-ondes

Pour reprendre l’exemple du reste de poulet, bien que savoureux, vous n’avez pas intérêt à le mettre au micro-ondes. La raison ? Cela crée une cuisson inégale de l’aliment, augmentant les risques d’exposition à la salmonelle. Les viandes transformées sont également à tenir loin de votre micro-ondes. Réchauffées, elles peuvent contribuer à la formation de produits d’oxydation du cholestérol, liés au développement de maladies coronariennes. Optez plutôt pour votre four ou votre poêle !

Les légumes à base de nitrate sont également à proscrire. Parmi eux peut-on recenser le céleri, le kale, les épinards ou encore la betterave. Le nitrate se trouvant dans ces aliments, une fois réchauffé au micro-ondes, se transforme en nitrite, qui peut être dangereux pour l’homme.

Un autre aliment à éviter, pour des raisons autrement dangereuses, est le piment fort. En effet, contenant de la capsaïcine, la substance chimique qui leur donne leur goût épicé, réchauffer l’aliment revient à libérer la substance dans l’air. Une fois ce phénomène arrivé, la capsaïcine peut provoquer des irritations aux yeux et à la gorge. Il est même déjà arrivé à New York que tout un immeuble d’appartements soit évacué après qu’un piment fort a été réchauffé et ait causé la toux et des difficultés respiratoires chez les résidents.

Pour conclure cette liste des ennemis du micro-ondes : la pomme de terre. Il est toujours pratique de pouvoir réchauffer un reste de pommes de terre gardé après un repas de famille. Pourtant, cette idée pourrait s’avérer toxique pour vous. Une fois réchauffée, elle perd tous ses nutriments et devient plus difficile à digérer, voire parfois toxique. Une salade de pommes de terre avec du thym et de la fleur de sel sera bien plus savoureuse et moins dangereuse !

Évoquons brièvement le cas des champignons de Paris qui peuvent être réchauffés, mais à condition de ne pas les garder plus de deux jours après préparation.

Le riz peut être réchauffé au micro-ondes, mais vous feriez bien d’y réchauffer un peu d’eau. En effet, s’il est resté trop longtemps hors du frigo ou qu’il était mal cuit, il favorise la propagation d’une bactérie appelée Bacillus Vereus, qui peut provoquer des troubles gastriques ou, dans le pire des cas, la mort. Réchauffer le riz avec vingt centilitres d’eau permet d’empêcher la multiplication des toxines.

Bon appétit !