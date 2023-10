La Géorgie dans l’assiette

L’intérêt pour cette cuisine est aussi né d’une rencontre. En septembre 2016, lors d’un dîner Slow Food à Turin, j’ai fait la connaissance de l’autrice anglo-américaine Carla Capalbo, qui s’apprêtait à publier le livre “Tasting Georgia. A Food and Wine journey in the Caucasus”. Après ses nombreux périples dans le pays, elle écrivait : “J’ai été ébahie par l’abondance, la variété et les couleurs des plats qui étaient servis. De la nourriture qui semblait exotique et pourtant familière, riche en légumes frais et salades, subtilement épicée et brillamment assaisonnée, avec plus de noix et d’herbes aromatiques en un seul repas qu’on en consomme en un mois… C’était absolument délicieux. Cette cuisine a beau avoir des racines anciennes, elle m’a toujours semblé moderne… ”

Avec ses vins nature avant l’heure produits dans des amphores, ses assiettes servies en même temps à table, et à partager, et ses nombreux plats végétariens et même végétaliens – liés aux traditions orthodoxes du Carême –, la cuisine géorgienne a en effet tout pour séduire les foodies du monde entier…

Une cuisine riche et complexe

La cuisine géorgienne s’est façonnée au cours des siècles d’une histoire complexe. Petit territoire situé sur l’antique tracé de la route de la Soie, il a été convoité pour sa position stratégique entre le Grand et le Petit Caucase et la mer Noire. Au carrefour entre l’Asie, l’Europe, la Russie et le Moyen-Orient, la Géorgie à tour à tour été envahie par les Grecs, l’Empire Romain, les Byzantins, les Perses, les Arabes, les Mongols, les Ottomans… et, bien sûr, les Russes. La Géorgie a été annexée par l’Empire russe en 1801, après avoir demandé son aide pour se défendre contre les attaques perses et ottomanes, et elle a été incorporée à l’Union Soviétique en 1922, avant de déclarer son indépendance en 1991…

Même s’il est toujours difficile d’avoir des certitudes, les fameux khatchapouris auraient une origine romaine ! L’ancêtre de la pizza serait en effet la cousine de ces pains farcis au fromage. Chez Gunda, une boulangerie-restaurant ouverte il y a un an dans la capitale, Maka Khoshtaria explique : “Nous avons fait des recherches avec des scientifiques et des historiens, et nous avons parcouru les différentes régions de Géorgie. Nous avons identifié une quarantaine de sortes de khatchapouris et nous en proposons près de 20 au menu, alors qu’on en trouve peut-être deux ou trois sortes dans les restaurants… et nous n’utilisons que des ingrédients autochtones ! ”

Autre classique géorgien, les kinkhalis – raviolis farcis de viande et de bouillon, mais aussi parfois de pommes de terre et de fromage – auraient, eux, une origine mongole. Au Kakhelebi, un restaurant proposant une cuisine kakhétienne, à quelques encablures de l’aéroport de Tbilissi, ils sont tout simplement parfaits, avec une pâte soyeuse et fine. Et on les déguste ici selon l’étiquette : on retourne le ravioli en forme de bourse et on mord dans la pâte pour d’abord aspirer le bouillon, puis on mange le reste en jetant le nœud épais, souvent moins bien cuit.

L’utilisation de la noix est l’une des signatures de la cuisine géorgienne. On la retrouve dans les pkhalis, mélanges de légumes, de noix et d’herbes (délicieux au restaurant Keto&Kote du chef-artiste Ramaz Gemiashvili offrant un point de vue sur la chaotique-cool Tbilissi).

Mais la noix entre aussi dans la composition de plusieurs sauces, comme la satsivi (souvent associée au poulet) ou la bazhe (où on ajoute aussi du jus de grenade). Cette dernière pourrait avoir une origine persane, car elle rappelle le khoresh-e fesenjan iranien. C’est en tout cas l’une des sauces signature de la cheffe Meriko Gubeladze, qui en sert une version très raffinée dans son excellent Ninia’s Garden.

Pas de repas sans vin !

Mais les traditions sont parfois nées à contre-pied… Ainsi, le supra, ce banquet géorgien où l’on mange, boit et festoie avec danseurs et chants polyphoniques, serait né au début du XIXe siècle, en réponse à l’annexion à l’Empire tsariste… pour se distinguer des Russes. Des repas festifs rythmés par un tamada, sorte de chef d’orchestre du repas, qui porte un toast et auquel on répond inlassablement : “Gaumarjos ! ” (qui signifie “à votre victoire ! ” et plus largement “santé ! ”).

Tout en dégustant un Mtsvane Tibaani, un superbe vin ambré (en Géorgie on n’utilise pas vraiment le terme de “vin orange”) de chez Pheasant’s Tears (distribués chez nous par Donkey wines), le vigneron américain John Wurdeman, installé en Kakhétie, nous explique pourquoi la Géorgie est le pays des vins ambrés : “La Géorgie n’est pas le seul pays à produire ce type de vin, mais c’est le seul pays où le vin de tous les jours est orange. Si je frappe à la porte de mes voisins fermiers, après quelques minutes, ils m’apporteront un pichet de vin ambré. Les Géorgiens mangent comme les Grecs, les Iraniens, les Israéliens… Le repas est composé d’une juxtaposition de plusieurs petits plats. Il y a toujours quelque chose d’épicé, de l’umami, du salé, du froid, du chaud… Si on a une approche de sommelier, il faudrait 15 verres de vins différents… Mais en Géorgie, il est important de rester à table avec ses invités, de porter un toast… Alors il faut un vin qui aille avec tout ! ” Wurdeman compare ainsi les vins ambrés à des vins rouges légers, comme le pinot noir.

On pourra notamment découvrir les vins de Pheasant’s Tears au Vino Underground, premier bar à vin nature de Tbilissi, que John Wurdeman a monté avec d’autres vignerons, ou dans son restaurant Poliphonia, qui sert une cuisine géorgienne inspirée. Ah ces beignets de jonjoli (faux pistachier de Colchide) !

Tbilissi est ainsi riche en bars à vins nature de qualité – qui ne représentent pourtant qu’une fraction minime de la production viticole du pays. Ainsi, au Craft Wine Restaurant, dans le nord de la ville, on pourra déguster un délicieux plateau de fromages locaux et explorer ces fabuleux vins produits dans des kvevri (amphores en terre-cuite enterrées), dont la tradition remonte à au moins 8000 ans…

Une révolution féminine

Pendant la période soviétique, de 1922 à 1991, beaucoup de connaissances ont été perdues en Géorgie… Le pays comptait 525 cépages endémiques, mais les Soviets ne permettaient la culture que de quatre d’entre eux. Les savoir-faire ont aussi été perdus en cuisine. Dans les restaurants, on servait en effet toujours les mêmes 25 plats…

Le menu du restaurant Barbarestan, ouvert fin 2015, est basé sur la découverte d’un recueil de recettes géorgienne publié en 1874 par Barbare Jorjadze, une femme au foyer considérée comme la première féministe de Géorgie. De quoi renouveler leur répertoire de recettes…

Mais la vraie “révolution” en cuisine est venue avec ces Géorgiennes immigrées aux États-Unis ou en Europe qui sont rentrées au pays après 2004, lorsque le pays a entamé de profondes réformes. Avec la cheffe Meriko Gubeladze, qui a ouvert les excellents restaurants de cuisine géorgienne moderne Shavi Lomi ou Kaklebi, et avec la cheffe Tekuna Gachechiladze, partie à New York faire son doctorat en psychologie à l’université Columbia… et revenue au pays en 2006 avec un diplôme du Culinary Institute of America en poche.

Les pkhalis raffinés de la cheffe Tekuna Gachechiladze au Café Littera, à Tbilissi. ©Malgosia Minta

Installée à une table de son Café Littera, un restaurant ouvert en 2015 dans le jardin de la très belle Maison des écrivains de Tbilissi, elle raconte : “Je n’ai pas vraiment révolutionné la cuisine géorgienne, mais j’ai changé certaines recettes traditionnelles, en leur ajoutant ma touche personnelle. Quand on a voyagé, on a l’esprit plus ouvert. Avant, tout était standardisé ; c’était ennuyeux. Je voulais faire quelque chose de différent. Après tout, la cuisine géorgienne a toujours été une fusion ! ” La cheffe propose ainsi une recette de chakapuli, un ragoût géorgien traditionnellement composé d’agneau, d’estragon et de sauce aux prunes (tkemali), en remplaçant la viande par des moules de la mer Noire. Excellent !

Si la cuisine géorgienne a encore besoin de quelques années pour s’affirmer comme une cuisine contemporaine identitaire, elle est sur la bonne voie… Et on ne boudera pas son plaisir, en parcourant le Deserter Bazaar avec le guide Paul Rimple (Meet Me here Tbilisi). Dans ce merveilleux marché, on découvrira l’essence même de la cuisine géorgienne. Entre dégustations de shotis puri, petits pains cuits dans un tone (sorte de four tandoor), et verres de chacha (version locale de la grappa). Gaumarjos !

Rens. https ://georgia.travel

Tbilisi Gastro Week 2023

Du 1er au 7 octobre avait lieu la seconde édition de la “Tbilisi Gastro Week”, un festival durant lequel la capitale géorgienne accueillait des chefs étrangers venus cuisiner avec des chefs locaux, offrant de superbes dîners à quatre mains dans des lieux prestigieux.

Un casting où il y avait du beau monde : l’Autrichien installé en Algarve Hans Neuner (Ocean**), Michael van der Kroft du très intéressant Tres à Rotterdam, la Danoise Kamilla Seidler (Lola, Copenhague), élue meilleure cheffe d’Amérique latine en 2016 pour son ancien restaurant Gustu en Bolivie, le jeune et talentueux chef espagnol Alejandro Serrano, qui mêle art et gastronomie dans son restaurant étoilé de Miranda de Ebro, mais aussi l’Indien Deepanker Khosla, détenteur de deux étoiles, une rouge et une verte, dans son Haoma, à Bangkok. Ce dernier a proposé un superbe quatre mains avec la cheffe Tekuna Gachechiladze, dans les jardins du Café Littera, l’excellent restaurant de cette dernière.

Du côté des autres chefs géorgiens, on découvrait Meriko Gubeladze (Ninia’s Garden), Keti Bakradze (Margot, Duqani Veris), Ramaz Gemiashvili (Keto&Kote), et Giorgi Ninua&Levan du Otsy.

Cette semaine festive s’est clôturée par un événement street food emmené par les mêmes chefs, sur le Mont Mtatsminda que l’on atteint en funiculaire… Joie !