Jean-Claude Van Damme fête ses 60 ans en grande pompe : l’acteur lance sa marque de whisky

JCVD, charmé par le whisky, l’était également par l’Irlande : “C’était l’occasion idéale de combiner deux choses avec lesquelles je me sens étroitement lié, à savoir le whisky et son riche héritage, ainsi que le charisme et la chaleur de l’Irlande et de son peuple, explique-t-il. Comme je l’ai découvert au fil des ans, si vous voulez être en présence de personnes authentiques et vous amuser, soyez en compagnie d’un Irlandais !”

La distillerie artisanale qui a joint ses forces à celles du maître des arts martiaux a témoigné sa fierté de s’associer à l’acteur belge, comme elle l’explique sur son site : “Van Damme est une icône mondiale dans le monde du cinéma depuis des décennies. Mais aujourd’hui, l’acteur joue un rôle différent en tant qu’homme d’affaires, devenant partenaire d’un produit qu’il aime.”

C’est un de ses amis et associé qui l’a guidé dans cette aventure en lui montrant l’étiquette Old Oak et en le dirigeant vers l’Irlande alors que l’acteur cherchait à lancer sa propre marque de whisky. “Elle n’avait pas encore été lancée et qui avait été créée par des amateurs de whiskey en Irlande”, explique Jean-Claude Van Damme.