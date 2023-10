Savourer Venise

Mais pour comprendre Venise, rien de mieux que de se perdre indéfiniment dans les méandres de ses calle (ruelles) pour découvrir une église, un palais, une piazza (place) accueillante, un artisan… Et comment ne pas s’émerveiller, à chaque fois, à la vue de la superbe place Saint-Marc, bordée par une série de monuments exceptionnels : la Basilique et son campanile, le Palais des Doges, la Tour de l’Horloge, les Procuraties anciennes et nouvelles, l’Aile Napoléonienne…

Vue sur la Basilique Saint-Marc de la tour de l'Horloge. ©LC

Cependant, un séjour dans la plus belle ville du monde ne pourrait être complet sans partir à la découverte de la gastronomie locale…

Mordre dans un tramezzino

Si Venise se dispute avec Turin la paternité du tramezzino, ce fameux sandwich de pain de mie triangulaire – dont le nom, inventé par l’écrivain Gabriele d’Annunzio, fait référence à un “en-cas pris entre deux repas” – , est un incontournable de la Cité des Doges.

Après avoir admiré quelques Titien et Véronèse dans les Gallerie dell’Accademia, on filera au Bar Alla Toletta, dans le Dorsoduro. Où l’on goûtera impérativement un tramezzino aux sfilacci (effiloché) de cheval et radicchio (salade amère). Le cheval est en effet une viande traditionnellement consommée dans le Veneto ; il y a même une boucherie spécialisée au Rialto !.

Plus raffinés encore, les tramezzini de chez Rosa Salva (plusieurs adresses à Venise), se déclinent en saveurs variées dès le matin. Tandis que l’on se régale aussi ici de délicieuses pâtisseries. Il faut goûter à leur sbrisolona ! Une tarte sablée aux amandes ou aux bussolai, les biscuits de l’île de Burano.

Les tramezzini de chez Rosa Salva, au Campo San Giovani e Paolo, à Venise. ©LC

À la pâtisserie Dal Mas à Cannaregio, on déniche une version intéressante de tramezzino, où le pain de mie a été remplacé par du panettone (brioche italienne).

Remplir son cabas au Rialto

Si vous avez opté pour un appartement plutôt que pour un hôtel, bonne idée ! Direction le Rialto pour faire le plein de bonnes choses… On y trouve l’un des plus beaux marchés aux poissons d’Italie. Squilles, langoustines, crevettes (mazzancole), gobies (ghiozzo gò avec lesquels on réalise le fameux risotto di gò), seiches avec leur encre fraîche, araignée de mer (granseola)… Les merveilles marines ou lagunaires ne manquent pas sur les étals du marché du Rialto.

Les superbes étals de poissons du marché du Rialto à Venise. ©LC

Deux conseils : comparez les prix et cherchez la mention “nostrane” (qui signifie “locales”). Depuis quelques années, une drôle de bestiole a envahi la lagune, le crabe bleu. Ce crabe invasif se retrouve désormais sur les grandes tables de Venise, comme au Venissa à Mazzorbo, mais on pourra aussi le cuisiner à la maison. D’autant qu’on le trouve parfois dans sa version “crabe mou”, lorsque le crabe effectue sa mue. Et il est bien moins cher que les véritables moeche, grande spécialité locale que l’on trouve à la fin du printemps et au début de l’automne sur les tables vénitiennes : des crabes mous frits, réalisés avec les crabes bruns de la lagune.

Dans l’épicerie Rialtogel, juste en face du marché, on achètera grissini et bigoli. Ces derniers sont de gros spaghettis rugueux ; une spécialité vénitienne que l’on prépare avec une sauce à base d’oignons et d’anchois.

Les fruits et légumes du marché aux légumes du Rialto, dont certains viennent de l'île de Saint-Érasme, le potager de Venise. ©LC

Sur le marché aux légumes, on cherchera les légumes en provenance de l’île de Saint-Érasme, le potager de Venise. Selon la saison, on dénichera bouquets de piments, artichauts (et les petits castraure d’avril à mai), courgettes, radicchio, des herbes sauvages comme les carletti ou les bruscandoli ou encore les agretti (semblables à la salicorne)…

À la Casa del Parmigiano, on trouvera des fromages régionaux, comme le montasio, l’asiago, le taleggio…, mais aussi une charcuterie typique comme la sopressa, un gros saucisson de porc frais, qui fait merveille avec de la polenta ou en sandwich.

Une sopressa, une charcuterie traditionnelle de porc du Veneto. ©LC

Des cicchetti pour l’apéro… ou plus si affinité

Après le marché, halte obligatoire au Al Mercà, juste à côté de la Casa del Parmigiano, pour un mini panino (sandwich) et un verre de prosecco ou de vin nature de qualité, de chez Damijan ou Radikon par exemple, deux vignobles réputés du Frioul-Vénétie julienne. Des vins que l’on pourra aussi acheter de l’autre côté du pont du Rialto, à la vinothèque Millevini.

Non loin du Al Mercà, impossible de manquer All’Arco, où Vénitiens et touristes font la file pour déguster les meilleurs cicchetti (tapas vénitiens) de la ville, entre classiques (baccalà mantecato, sorte de brandade de morue vénitienne, ou sarde in saor, sardines à l’aigre-doux) ou plus créatifs, voire japonisants, réalisés avec les poissons du Marché du Rialto.

Le bar All'Arco où l'on dénichera les meilleurs cicchetti de Venise! ©LC

Juste à côté, au magasin Baccalà Veneto, on en apprendra plus sur l’amour des Vénitiens pour le stockfish (la morue séchée) et on pourra acheter et déguster différentes préparations, comme le baccalà alla vicentina, de la morue cuisinée avec des oignons.

À deux pas, la Cantina Do Mori vaut le coup d’œil pour son plafond constellé de chaudrons en cuivre, et son large assortiment de cicchetti : salade de poulpe, boulettes fonds d’artichauts… Toujours dans la zone du Rialto, on pourra s’attabler à l’Osteria Do Spade, mais aussi y manger sur le pouce quelques tapas bien faits, notamment des folpetti, des mini poulpes à déguster avec un peu de polenta.

L'apéro au Vino Vero... Toujours un grand plaisir! ©LC

Le soir, par contre direction Cannaregio, sur le très animé Fondamenta della Misericordia. Premier arrêt au Vino Vero, le premier bar à vins nature de la ville, où l’on pourra grignoter quelques crostini. Second arrêt à La Sete, même genre de bar, ouvert plus récemment par l’équipe du réputé Ristorante da Rioba.

Un spritz, sinon rien !

Mais rien de tel que de commencer la soirée par un spritz, l’apéritif vénitien par excellence ! Selon qu’on le préfère plus ou moins amer, on le choisira avec de l’Aperol, du Campari ou du Cynar (amaro à base de feuilles d’artichauts). Mais si on veut se la jouer Vénitien jusqu’au bout, on choisira le Select, un apéritif né sur l’île de Murano en 1920, soit une infusion d’oranges douces et amères associée à 30 herbes et racines…

Le spritz parfait au Caffè Rosso sur le Campo San Margherita. ©LC

On sirotera par exemple son spritz sur le Campo San Margherita, au Caffè Rosso, où toutes les couches de la société se mélangent depuis le XIXe siècle, et où il est toujours abordable et servi dans les règles de l’art : avec une grosse olive verte et une tranche de citron dans le verre, et des chips au sel.

Des tables traditionnelles aux plus modernes

À Venise, le nombre de restaurants au km2 est impressionnant ! Mais les attrapes-touristes sont légion… Parmi les très bonnes tables de la ville, on ne sera jamais déçus au Antiche Carampane, au Alle Testiere, au Corte Sconta ou encore au Wildner (goûtez ici au risotto di gò). On y dégustera des plats locaux comme le foie de veau à la vénitienne, les bigoli in salsa (aux oignons), le fritto misto (friture de poissons)…

Le très savoureux risotto di gò de chez Wildner, sur la Riva degli Schiavoni. ©LC

D’autres adresses, plus abordables, proposent également une excellente cuisine traditionnelle, comme l’Osteria ai promessi sposi, où on se délecte de canestrelli (pétoncles) gratinés, l’Osteria al Cicheto qui propose un menu trois services à 39€, ou encore à La Palanca, sur la Giudecca, où les raviolis au bar sont incontournables !

Les délicieux raviolis au bar de La Palanca, sur l'île de la Giudecca. ©LC

Ces dernières années, de nouvelles tables plus contemporaines on fait leur apparition. Citons par exemple Estro Vini e Cucina, qui propose une cuisine inspirée, comme ce risotto cacio e pepe aux artichauts de Saint-Érasme et bottarga de bar maison. Ou l’Osteria Giorgione da Masa, où le chef Masahiro Homma fait gentiment fusionner cuisine japonaise et vénitienne, à accompagner de vin nature ou de saké.

Enchilada au canard sauce pipiàn chez Bacàn, un nouveau restaurant très prometteur à Venise. ©LC

Parmi les nouvelles tables vénitiennes, citons encore la Trattoria al Bomba (y aller aussi pour les cicchetti plus modernes, servis au bar attenant) où on a goûté à un chouette tacos de polenta à l’anguille et à des vins canons. Ouvert fin mai, Bacán sert, lui, une cuisine latino-américaine soignée et d’excellents cocktails. Avec des produits de la lagune et même de la masa harina (farine de maïs nixtamalisée) produite en Italie. Marco Zambon et Silvia Rozas épatent notamment avec cette enchilada au canard sauce pipián, soit aux graines de courge.

Un gelato, à tout moment de la journée !

Le gianduiotto glacé de Chez Nico sur les Zattere. ©LC

Déguster un gianduiotto glacé sur la terrasse du glacier Nico (depuis 1935) sur les Zattere en regardant passer les vaporetti sur le Canal de la Giudecca, on ne s’en lasse pas. Mais d’autres glaciers valent le détour, comme Alaska. Carlo Pistacchi a repris l’établissement en 1987 et ce plus grand collectionneur d’albums de reggae en Italie s’est aussi fait une spécialité des saveurs de glaces originales. Ce jour-là, on a goûté aux sorbets susine (prunes locales) et uva fragola (variété de raisin au goût de fraise). Goloso ! (Gourmand)

Les glaces originales de chez Alaska à Venise. ©LC

Enfin, sur la carte des restaurants, on essayera de dénicher un sgroppino, une dessert-digestif vénitien à base de sorbet au citron, de prosecco et de vodka…