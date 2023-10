Qu'on la déguste avec des tomates, dans une salade de pâtes pour accompagner le barbecue ou sur une pizza, la mozzarella sublime tous les plats. Pourtant, en cuisine, vous ne l'utilisez probablement pas correctement. L'erreur commise par tous (ou presque) est de la couper et de la manger directement après l'avoir sortie du frigo. De nombreux spécialistes déconseillent cette pratique. Selon eux, la mozzarella ne doit pas être mangée froide, mais tempérée. "Comme la pâte est filée, la composition du fromage change sous l'effet du froid, ses filaments se figent et la matière grasse change de structure", explique Alessandra Pierini, créatrice d'une épicerie italienne à Paris et autrice du livre La Mozzarella: dix façons de la préparer. Même son de cloche du côté du chef italien étoilé Marco Vigano: "Manger la mozzarella à une température tempérée va faire ressortir son goût laiteux", affirme-t-il dans L'Express.

Alors comment lui faire honneur ? En la sortant du frigo 30 minutes avant de la consommer. Ou mieux encore, selon le chef étoilé, en la plongeant dans une eau à 25 degrés entre deux et trois minutes.

Avec les tomates

On le sait, et pourtant on fait toujours la même erreur. Pour préserver pleinement les saveurs des tomates, il ne faut pas les stocker dans le réfrigérateur. L'idéal est en effet de les conserver à température ambiante, dans l'endroit le plus frais de la maison et à l'abri de la lumière, tout en évitant de les superposer les unes sur les autres. De fait, elles risqueraient de s'abîmer ou de pourrir plus rapidement.

À lire aussi

Avec le basilic

On se dit que plus les herbes aromatiques mijotent longtemps dans un plat en sauce, plus elles libèrent leurs arômes. C'est faux. "Dès 45 °C de cuisson, la moitié des arômes disparaît", affirme Raphaël Haumont, connu pour ses travaux sur la cuisine moléculaire aux côtés du chef Thierry Marx, dans son livre L’Innovation aux fourneaux. Les herbes fraîches, comme le basilic, la ciboulette ou la coriandre, "s’ajoutent à la dernière minute et ne doivent pas être cuites si l’on veut bénéficier de leurs saveurs", précise-t-il.

Quelques aromates font néanmoins exception à la règle: le thym, le laurier et le romarin peuvent être intégrés dans la casserole dès le début de la cuisson.

Avec les saucisses

Nombreux sont les amateurs à faire la même erreur: percer les chipolatas, merguez ou autres saucisses afin, soi-disant, d'éviter que la viande n'éclate lors de la cuisson ou qu'elle n'éclabousse à la découpe. Cela risque de les rendre complètement sèches. Pire encore, le jus coulant sur les braises pourrait les alimenter, ce qui vous donnerait des saucisses brûlées et recouvertes de suie. Soit un mauvais mélange pour la santé.

Avec le vin

Et pour accompagner tous ces bons petits plats qu'on adore déguster l'été? Un petit verre de rosé ou de blanc, bien sûr. "Bien frais!" Alors, pour être sûr d'avoir une bouteille soit prête à l'emploi dès que sonne l'apéro, on a tendance à en garder toujours une au frigo. Grave erreur, selon Simon Pirard des Vins Pirard. "Laisser une bouteille au frigo (blanc, rosé et/ou bulles) ne pose pas de problème si l'on sait qu’elle sera dégustée dans les jours à venir...", explique-t-il au Flair. En revanche, stocker le vin pour une durée indéfinie au frigo pourrait lui faire perdre en acidité. Il contient en effet de l'acide tartrique qui, avec un froid prolongé, peut créer des cristaux de tarte dans la bouteille, voir même sur le bouchon si cette dernière est couchée.

L’idéal est donc de laisser les bouteilles de vins à la cave et de les rafraîchir au dernier moment. “Pour cela, il suffit de plonger la bouteille de blanc, de rosé ou de bulles dans la glace durant une quinzaine de minutes et le tour est joué.”