Votre chocolat, vous le voulez en tablette ou en dessert ? Il va falloir y réfléchir avec la venue de la nouvelle collaboration entre le chocolatier Benoît Nihant et la cheffe Isabelle Arpin.

Le premier a concocté la table Lachua aux notes fruitées et des touches de thé noir avec une fève qu’il est allé chercher au Guatemala inspiré par la deuxième. Résultat une tablette de chocolat Grand Cru 74% réalisés dans les ateliers du chocolatier liégeois, mais que l’on peut déguster aussi (à emporter) grâce à un dessert imaginé dans les cuisines de la cheffe bruxelloise.

On retrouve la tablette Lachuá Laguna dans toutes les boutiques Benoît Nihant et sur le site www.benoitnihant.be (8.50€) et le dessert Pepsy Arpichoc sur labonneetoile.cooking

On peut d’ailleurs commander les menus du restaurant d’Isabelle Arpin du mercredi au samedi. Cette semaine, au menu : St jacques, colonnata, lait fermenté de poireaux / Bœuf fumé, topinambours, échalotes confites, pommes de terres au foin, jus au poivre de Madagascar / Noisettes du Piémont – gianduja – chocolat (45€). Mais aussi commander 4 plats pour 45 euros à décliner sur la semaine.