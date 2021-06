BulkBar – littéralement « bar à vrac » – met ainsi à disposition des entreprises des encas sains et zéro déchet, par le biais d’un distributeur de fruits secs, fruits à coque et céréales, proposés en vrac et certifiés bio.

En développant le zéro déchet en entreprise et en y favorisant un mode d’alimentation sain, BulkBar répond à un besoin croissant des employeurs, sensibles tant à leur impact environnemental qu’au bien-être de leurs équipes.

ALIMENTATION SAINE ET BIEN-ETRE

Alors que le télétravail a rythmé la vie de la plupart des employés au cours de l’année écoulée – et continuera vraisemblablement à le faire à l’avenir, quoique dans des proportions bien moindres – force est de constater que l’absence totale de contacts sociaux entre collègues, et de distinction claire entre lieu de travail et domicile, a fortement ébranlé le bien-être des travailleurs même les plus vaillants.

Face à ce constat, les entreprises ont l’occasion aujourd’hui de renverser la vapeur, en mettant le bien-être des employés au cœur de leurs préoccupations. Ceci se traduit notamment par une offre de produits sains et de qualité au sein de l’entreprise, le mode d’alimentation étant indissociable du bien-être. BulkBar l’a bien compris, et propose ainsi à ses clients uniquement des produits bio, riches en fibres, vitamines et minéraux. Au menu par exemple : mélange de noix, mendiants, granola, amandes, etc.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le retour au bureau est également l’occasion pour les entreprises de renforcer leurs engagements en matière environnementale et d’adopter davantage de pratiques écoresponsables. La gestion des déchets notamment représente un enjeu de taille. En proposant ses produits en vrac, BulkBar permet à ses clients d’éviter quantité d’emballages superflus et de tendre ainsi vers le zéro déchet.

L’initiative a d’ailleurs été saluée par Bruxelles Environnement, qui a retenu BulkBar parmi les lauréats de l’appel à projets « Horeca et commerces alimentaires zéro déchet ».

© Bulkbar

CONVIVIALITE

Cerise sur le gâteau, ce « bar à vrac » joue le rôle de catalyseur de pauses conviviales, au même titre par exemple que la machine à café, permettant de se retrouver de manière informelle entre collègues et de partager un moment agréable, source de cohésion et de sentiment d’appartenance à un groupe. Moyennant bien sûr le respect des règles de distanciation sociale…

Pour plus d’informations sur BulkBar :

Tel : 0460/24.34.04

Email : hello@bulkbar.be

Site web : www.bulkbar.be

Pour suivre BulkBar sur les réseaux sociaux :

LinkedIn : www.linkedin.com/company/bulkbar

Facebook : www.facebook.com/bulkbar.be

Instagram : www.instagram.com/bulkbar.belgium