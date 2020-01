Le Sans 13

Pour le prétexte de la journée internationale qui honore une cuisine italienne traditionnelle (pas la pizza surgelée), voici nos bonnes adresses qui vous feront crier Mamma Mia ! On y a glissé quelques-unes des adresses préférées de notre chroniqueuse gastronomique renseignées il y a quelques mois.

Un restaurant qui a ouvert en 2007 et pourtant, on ne le connaissait pas avant... On le loue pour ses pasta alla carbonara comme là-bas et on avoue avoir eu le plaisir de les découvrir avec ce goût unique du "cochon" grillé et de l'oeuf qui tiennent au corps ! Les antipasti sont goûteux (ah la scamorza !) et le cadre se prête à un tête à tête comme à une tablée entre amis. Nouveau (enfin pas tant...) QG en perspective !

113 chaussée de Wavre, 1050 Ixelles. Rés. sur trattorialesans13.be

Nona

C'est l'adresse en folie à Bruxelles ! Devant le Nona de la rue de Flandre, une file indienne attend du midi au soir de pouvoir déguster la pizza napolitaine du lieu. C'est convivial, bruyant, cool. Une nouvelle adresse a ouvert non loin du parc du Cinquantenaire, côté Mérode. Rue Sainte-Catherine 17-19, 1000 Bruxelles & Av. de Tervueren, 5 - 1040 Bruxelles.

Racines et Le Petit Racines

Des antipasti, primi et secondi concoctés à partir de produits ultra-frais dans une cuisine ouverte sur le restaurant. Le livre magique du chef : le cahier de recettes de sa grand-mère... Devant, une épicerie italienne de bons produits régionaux du pays et de vins. Ça, c'est Racines. L'endroit a tellement de succès qu'Ugo et Francesco ont ouvert Le Petit Racines. Là, on déguste essentiellement des pâtes d'une fraîcheur toujours inouïe : elles sont faites à la main dans leur atelier. Et le rapport qualité-prix (les plats coûtent entre 12 et 19 euros) n'est pas loin d'être imbattable. Le soir, c'est rempli et sans réservations possibles, on attend dehors alors optez pour le midi, c'est sans problème pour un lunch roboratif. Chaussée d'Ixelles 353 et 347 chaussée d'Ixelles, à Ixelles.

Fico

Une très belle petite adresse avec un sympathique pizzaiolo particulièrement créatif en la matière. Ici, dans un très joli cadre contemporain, les préparations italiennes, classiques ou plus originales, sont délicieuses et les pizzas blanches savoureuses.

Rue Américaine, 18 – 1050 Bruxelles – T +32(0)4 241 41 41 – www.ficosteria.be

Caruso

Côté cuisine, la générosité est de mise dans un cadre rénové avec une belle assiette de tomates colorées en carpaccio et mozzarella de buffala, de gros calamars frits, de délicieuses pâtes marinières ou encore, en ce moment, des moules à... l’italienne ! Côté desserts : tiramisu à tomber ou profiteroles glacés en guise de pêchés et, comme il se doit toujours à Liège, l'inévitable café liégeois...

Rue Ernest Marneffe, 29 – 4020 Liège – T +32(0)4 342 92 92 – www.restaurantcaruso.be

3 Bottega della Pizza du Sablon à Mons

Elles font toujours recette, en tous temps et à toutes heures, du lunch aux dîners, la pizza reste la reine de nos tables italiennes les plus festives. Oui mais il y a pizza et pizza. A La Bottega della Pizza, c'est gagné. Trois petites adresses sans prétention mais qui, avec talent, concoctent d’emblématiques pizzas – souvent primées – et à consommer sur place ou à emporter mais aussi des pâtes parfaitement al dente aux compositions variées. Ambiance animée.

Saint-Gilles : La Bottega de la Pizza - Avenue Ducpétiaux, 39 - 1060 Bruxelles – T +32(0)487 78 00 52 – www.bottegadellapizza.be

Sablon : La Bottega della Pizza Sablon - Rue de Rollebeek, 31 – 1000 Bruxelles – T +32(0)484 67 02 97

Hainaut : La Bottega della Pizza – Chaussée de Bruxelles, 90 – 7061 Casteau (Soignies) – 064 87 17 73 - www.labottegadelapizza.be

CiPiaCe

L'aperitivo à l'italienne, c'est au CiPiaCe que ça se passe. C'est une petite adresse saint-gilloise cosy comme tout où vous pourrez boire un cocktail à tomber par terre, le tout accompagné de belles assiettes de bruschetta, de légumes grillés, de prosciutto... Le dimanche, on peut aussi y bruncher dès 9 heures. La dolce vita, on vous dit. Parvis de Saint-Gilles 49A, à Saint-Gilles.

Osteria Romana

C'est devenu un secret de polichinelle. Les meilleures carbo' de la capitale se trouvent à l'Osteria Romana. Le charismatique chef romain Filippo La Vecchia les réalise dans les règles de l'art (vous trouverez la recette juste ci). Et le charme de ce cadre atypique près du Bois de la Cambre ne gâche évidemment rien. Toutefois, limiter cette adresse aux seules carbonara serait réducteur. L'addition est cependant conséquente. Avenue Legrand, 11, à Bruxelles.

Pasta Madre

On en parle pas mal de cette petite adresse et sans y avoir été, les recommandations donnent juste envie d'essayer pour une promesse de pizza avec une pâte au levain à se damner. En plus, côté quartier, ça change un peu d'Ixelles ! Place Rouppe 10 - 1000 Bruxelles

La Piola Pizza

Une adresse à Saint-Josse sur la place, aussi présente depuis peu au Wolf, qu'on s'arrache aussi depuis (quoique, même avant !) que la Piola est entrée dans le classement des 50 meilleures pizzerias d’Europe. Mieux vaut réserver... Place Saint-Josse 8 - 1210 Bruxelles