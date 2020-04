Le chef d'un restaurant romain nous montre comment préparer une sauce tomate digne d'un restaurant italien. Irrésistible et à préparer facilement.

Pendant cette période de confinement, les Italiens ne sont pas en reste pour donner leurs tours de main en cuisine sur la manière la meilleure d’agrémenter la pasta. Le patron et chef d'un restaurant Alessandro Focolari, le chef et patron du restaurant Il Panzotto, à Rome a créé une chaîne il y a quelques mois pour partager ses tours de main et ses recettes les plus simples à tous les amoureux de sa cuisine. Pour ce mois-ci, il a bien évidemment tourné dans sa cuisine avec une bonne humeur contagieuse.

Il manie la tomate, l’ail, le piment et l’huile comme personne dans un petit spectacle qui réchauffe le coeur ! Au final, sans même avoir une liste d'ingrédients à suivre et une liste d'instruction, on fait comme ce chef préparant cette toute simple et délicieuse recette de pâtes à la tomate. 5 minutes 31 secondes de bonheur !

Mamma Mia, che spettacolo ! comme le dit lui-même Alessandro Focolari quand il voit ses pâtes dans la poêle à la fin ! A écouter en boucle pour l’impression de vacances que cela apporte aussi...