Une chose est sûre, il vaut mieux avoir une alimentation équilibrée. Cependant, il y a des aliments considérés comme sains qu'il vaut mieux éviter lorsqu'on est malade. Que ce soit pour des questions de digestion ou d'acidité, voici quelques conseils en nutrition lorsqu'on couve quelque chose. Parmi les aliments dont il faut parfois se méfier, on retrouve les haricots, les aliments fermentés ou encore le lait. Plus de détails à découvrir dans la vidéo ci-dessus.

Pour rappel, pour les plus soucieux vis-à-vis de l'alimentation, des diététiciens ont mis en place une nouvelle pyramide alimentaire en place afin de revoir et préciser ce qu'est une alimentation équilibrée et bonne pour la santé.

