Les fidèles la considèrent comme la meilleure galette des rois au monde ! Un qualificatif qui vaut bien quelques euros de plus.

Après le foie gras, les huîtres, la dinde, la bûche et autres excès des fêtes de fin d’année, il est temps de revenir à un régime alimentaire plus sain. Des efforts qui seront stoppés net dès ce week-end, et surtout ce lundi pour l’Épiphanie et la traditionnelle galette des rois. Aux pommes, aux abricots ou classique, chacun a ses préférences pour tenter de trouver la fève et porter la couronne pour quelques jours.

Et depuis quelques jours, autant dire qu’on trouve des galettes partout. Boulangeries, pâtisseries, artisans et grandes surfaces ont été mis à l’amande. Et il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Si certaines galettes ne dépassent pas les 5 euros, d’autres culminent à plus de 30 euros pour une portion de six personnes.



(...)