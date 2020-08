Un blocus réussi passe aussi par une bonne alimentation., comme dit le dictonLa Libre a rassemblé, pour vous, les meilleurs conseils pour bien manger et booster son étude.

Viser le long terme

Pourquoi faire attention à votre alimentation en blocus ? En mangeant sainement et de façon équilibrée, vous augmentez votre productivité. Après une pizza ou un kebab, toute l'énergie du corps ira dans la digestion. Il ne restera plus grand chose pour le cerveau qui peine à mémoriser.

Il n'existe pas d'ingrédient miracle mais plutôt une série d'habitudes à mettre en place. "Une bonne alimentation se construit sur le long terme", indique Marie-Isabelle Marquet, diététicienne à Auderghem. Sa règle d'or ? L'équilibre. "Eviter de manger trop gras ou trop sucré, sans pour autant se priver ou bannir certains aliments.", précise la diététicienne. Il faut trouver ce qui vous convient. Il existe des conseils de base, mais ce qui conviendra à votre co-kotteur ne sera peut-être pas la solution idéale pour vous.

Le repas idéal

"Pour une personne en bonne santé, et sans pathologies, le repas idéal est composé d'un équilibre entre fruits et légumes, féculents (complets de préférence) et protéines", détaille Marie-Isabelle Marquet. Même avec un porte-feuille d'étudiant, c'est possible. Pour manger sain sans exploser son budget, Marie-Isabelle Marquet a deux conseils. "Acheter des fruits et légumes de saison et locaux. Si vous avez le temps, allez les chercher chez le producteur.", explique tout d'abord la diététicienne. En blocus, les étudiants ayant rarement le temps, il existe une alternative encore plus économique : les surgelés. "Ils contiennent presque autant de propriétés nutritionnelles que les fruits et légumes frais, et ils sont un peu moins chers." , poursuit-elle. Son deuxième conseil est de réduire sa consommation de viande. "Il n'est pas nécessaire de manger de la viande tous les jours. Pour d'autres sources de protéines, pensez aux œufs ou aux conserves de thon par exemple."





En panne d'idées pour vos prochains plats ? L'ASBL néolouvaniste Univers Santé propose une série de recettes équilibrées accessibles sur son site.

Les compléments alimentaires : bonne idée ?

Avec une alimentation équilibrée, vous ne manquez a priori de rien. Les compléments et autres gélules ne sont donc pas forcément nécessaires. Mais un petit coup de mou peut arriver. Du guarana peut vous aider à repartir. " Attention, ce n'est pas pour n'importe qui ! Je le déconseille pour les personnes avec une hypertension. Avant d'en consommer, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre diététicien.", avertit Marie-Isabelle Marquet. Le magnésium est une autre solution. Il permet de réduire le stress, mais il faut vérifier qu'il soit de bonne source. Il est présent naturellement dans les bananes et le chocolat noir. Comme pour le guarana, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre diététicien avant de prendre des compléments de magnésium.