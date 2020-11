En 2018, le Centre national de coopération au développement (CNCD) décidait de lancer un livre de recettes intitulé "Cuisine vivante", pour montrer que prendre conscience du monde, de ses changements climatiques, économiques et sociaux, cela passe aussi par son assiette. Et ce livre, imaginé par une jeune cheffe et nutrithérapeute, aura eu un beau succès. Pour lancer son opération 11.11.11, la grande campagne de solidarité internationale, cette année, le CNCD propose à nouveau un livre "Cuisine vivante", cette fois-ci, version végétarienne.

L'occasion de montrer le talent d'Audrey Elsen pour rendre joyeuse et pleine d'énergie la cuisine mais aussi de proposer à toutes et tous d’opter pour des alternatives résolument justes et durables en ce qui concerne aussi son alimentation. Sans être végé à tout prix, Audrey Elsen est devenue flexitarienne mais elle avait envie de trouver de la gourmandise et de la matière en option végé, qu'à cela ne tienne, elle à créé quelque 40 recettes qui donnent l'eau à la bouche. "C'est un livre qui s'adresse à ceux qui veulent mieux connaitre la cuisine végétarienne et tout ce qu'elle a d'appétissant mais aussi aux veggies confirmés qui trouveront de l'inspiration", estime Audrey. Avec des "tips" pour tout le monde, notamment comment remplacer les protéines animales et créer des menus équilibrés, gourmands et rapides.

La campagne se déroule durant l’Opération 11.11.11, jusqu'au 15 novembre 2020 dans les rues et dans les magasins bio, où le livre (15€) et d'autres objets durables seront proposés à la vente mais on peut acheter également le livre en ligne sur la boutique du Centre. L’an dernier, cette grande récolte de fonds a permis de financer près de 200 projets de développement portés par des ONG belges et leurs partenaires locaux dans une quarantaine de pays du Sud.

La crise du Covid-19 aura fortement ébranlé nos modes de vie et de consommation, elle a aussi renforcé les inégalités mondiales. 840 millions de personnes risquent de souffrir de la faim d’ici 2030, selon les estimations de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).