Pouvoir partager des bons produits gourmands, c’est le programme du 10 mai !

Eclaircie dans le ciel du dimanche 10 mai : les mamans pourront être approchées, même si la distanciation et les précautions restent de mise, tout le monde l’a bien compris.

Histoire de passer un moment ensemble sans se prendre la tête, on vous conseille de penser à des douceurs, des pâtisseries, des tartes et autres take-away pour marquer le coup cette année.

Benoît Nihant a rouvert les portes de ses magasins depuis le 4 mai. Pour la fête des mères, il propose une bonbonnière Papillon, une adorable boule dans laquelle se nichent des truffes au coeur coulant de caramel à la fleur de sel… 26€ (Ixelles, Liège, Embourg, Awans).

DR

Les Tartes de Françoise. Pas de cuisine mais du bon à table et un moment de bonheur à partager : les Tartes de Françoise, c’est la bonne solution pour ce dimanche. Au-delà d’une bonne tarte à partager pourle repas, on peut aussi penser dessert : Françoise propose quatre délicieuses pâtisseries pour l’occasion : croûte aux fraises, fromage blanc framboise, moelleux au chocolat et chocolat feuilletine. Le tout accompagné d’un mot personnalisé. Infos et réservations sur www.lestartes.be

Dandoy. Le fabricant de biscuits a rouvert progressivement ses magasins depuis le 28 avril et les livraisons sont opérationnelles. www.dandoy.be

La pâtisserie Gingko de St-Gilles proposait une jolie box spéciale disponible le 10 mai : un gâteau macaron fruits rouges, framboise et crème mousseline au nougat de Montélimar pour 4 personnes, 100g de biscuits sablés enrobés de chocolat, un bouquet créé par Elodie Mouton et un petit mot personnalisé. Mais toutes les préventes ont été prise d’assaut. Cependant des gâteaux seront évidemment préparés ce dimanche.

Rob. Le supermarché premium gâte les mamans avec des paniers sucrés ou salés (75€). On passe commande avant vendredi 12h par téléphone (02/771 20 60) ou au comptoir. 9 produits divers mais qui ont un point commun : la gourmandise.

Des take-away gastronomiques. La Canne en Ville à Bruxelles (Ixelles) propose de quoi se faire un bon petit repas à la maison (Commandes jusqu’au 9 mai avant 20h au 0486 93 11 41 pour une livraison le 10 mai). On aime aussi le poulet fermier de chez Amen (22€/portion, www.amen.restaurant). Les restaurants mettent à jour sites et pages Facebook pour tenir au courant les clients de leurs initiatives. et des sites recensent les restaurants en fonctionnement : Le site Je soutiens mon horeca de quartier à Bruxelles ou aidonsnosrestaurants.be, une plate-forme lancée par TheFork et Tripadvisor, utilise le même principe, mais s’étend partout en Belgique. On peut aussi commander un bon pour sa maman sur horecacomeback