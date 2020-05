Voici quelques bons conseils pour réveiller vos idées salades sans que cela ne prenne (beaucoup) plus de temps.

Parfois, il suffit de penser à un produit qu’on n’a pas l’habitude d’intégrer pour tout changer !

Poire et fourme d’Ambert (ou roquefort). Du goût et de la finesse, cette petite salade originale ne peut que plaire à celles et ceux qui aiment les fromages bleus en tout cas ! On met les ingrédients sur un lit de salade de blé, quelques pignons et une vinaigrette avec une pointe de miel et bien poivrée, vous m’en direz des nouvelles.

Pâtes grecques au chèvre frais et aux légumes. Ces petites pâtes oblongues sont un délice en salade. On y ajoute des petits pois frais ou surgelés, des pointes d’asperges vertes (en bocal, cuites), des courgettes et on parsème de chèvre frais en morceaux grossiers. N’oubliez pas de rajouter une cuillère à soupe de miel dans la vinaigrette à la moutarde, cela se marie parfaitement !

Chicon aux pommes et au magret fumé. On pense souvent au jambon ou aux lardons pour une salade mais moins aux tranches de magret de canard fumé dont on calme le « gras » par le côté suré de la pomme et l’acidité du chicon coupé en petits morceaux. Une vinaigrette (à l’échalote ou non) et c’est prêt.

Fattouche aux tomates et courgettes. Du pain libanais (ou plus facile à trouver du pain pita) que l’on fait griller au four et que l’on émiette en gros morceaux vont raviver une simple salade tomate-concombre-courgettes. Pour plus de croquant, on ajoute des radis coupés en 4 (et pour le goût, de la menthe ciselée !)

Salade de pois chiches. Cela nourrit, ça a de la « mâche » et cela accompagne tout ce qu’on veut (et ça change des lentilles) : pensez aux pois chiches dans une petite salade marocaine avec des tomates en dés, un poivron rouge, de l’ail qu’on écrase dans le jus d’un citron et un trait d’huile d’olive. De la coriandre, c’est prêt.

Taboulé aux figues et à la feta. On prépare la veille la semoule, on rajoute quelques olives et surtout on émince de la menthe à la dernière minute !

Salade de boeuf au sésame et à la roquette. On oubliera pas le sésame blanc grillé, le gingembre rapé et pour la sauce, du soja du citron vert et de l’huile de sésame. Et pour le midi, on préfère des ciboules que de l’ail frais.

Feuille de laitue iceberg comme un rouleau de printemps. Des pâtes de riz, de la carotte rapée, du persil plat, de la courgette, du poivron et des jeunes oignons qu’on emballe dans une grande feuille de laitue. Il n’y a plus qu’à prendre (à part) de la sauce soja auquel on rajoute du vinaigre de riz et de l’huile de soja.

Salade de pomme de terre, haricots et lardons. Evidemment, le mieux est de la préparer vite fait avec les restes de la veille, on rajoute une poignée de mesclun (ou de salade simple) et une bonne vinaigrette à la moutarde.

Salade de fenouil et cubes de manchego. Le fenouil en fines lamelles, c’est très bon, à accompagner de radis, d’aneth (ou du persil) un peu de courgettes tranchées et pour la gourmandise et le côté rassasiant, on ajoute une demi-avocat ou du fromage manchego coupé en cube.