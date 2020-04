On se lance dans d’autres gammes en cuisine !

Brownies, cookies, moelleux, coulant au chocolat, mousse, … Les desserts et pâtisseries faits de chocolat sont légion et on adore en faire… en se disant en plus que c’est bon pour le moral.

Ce n’est pas faux, bien qu’on soit loin du petit carré de chocolat ultra noir recommandé par les spécialistes healthy ! Alors pour changer nos gammes que l’on commence à connaître sur le bout des doigts (plein de chocolat du fond du plat…), voici des desserts gourmands et un peu oubliés.

Les desserts au lait, ce sont des souvenirs d’enfants pour beaucoup d’entre nous et pourtant, on ne prend plus vraiment le temps de faire ce genre de desserts gourmands, la faute au bain-marie ? Souvenez-vous de ces crèmes aux oeufs, crème pudding, des flans, du far breton, de la crème brûlée (recette Gourmandiz ici), des îles flottantes (moins faciles) et surtout, surtout ! De la semoule ou encore du riz au lait accompagné de compote de pommes (la recette de Hervé est ici).

Voici la recette d’une blogueuse qui donne trois astuces pour ne pas rater la semoule au lait.

Et pourquoi ne pas essayer la recette de la si facile crème caramel que nous propose en ce moment la blogueuse Myriam de La Cuisine c’est simple

Et les fruits alors ? Les clafoutis sont pratiques parce qu’on peut les faire avec des fruits surgelés. Et la tarte au citron qui est tellement addictive et que les enfants adorent malgré son acidité (surtout si on lui fait un habit de meringue molle !). Mais pensez aussi aux pommes au four et au miel et le must, les gâteaux aux poires, simplement ! Faciles à faire, moelleux, ils sont absolument goûteux et mettent en valeur le goût délicats des poires. Sinon, il y a le clafoutis aux poires de Gourmandiz, ici.

Sans oublier les crumbles, que les petites mains enfantines adorent façonner. Variante : le cobbler dont la pâte est faite avec de la levure et qui change avec son aspect pâte à biscuits moelleux. Voici la recette de Jamie Oliver.

On pense aussi aux charlottes aux fraises, dont voici une recette légère et facile, avec du fromage frais Gervita.

On fait aussi un tour outre-Manche où l’on prend le goûter très au sérieux avec notamment les scones, absolument délicieux et qui changent des cookies et où l’on va piquer la recette de l’ultra-simple mais plein de goût carrot cake (la recette de la belge Marie est ici). Car le gâteau aux carottes était une recette anglaise avant que les Américains ne le popularise en le rendant tellement tentant avec ces énormes tranches… pleines de crème.

Il tient au corps mais on l’adore au petit-déj avec du thé corsé, c’est le banana bread ! Voici la recette de Gourmandiz ici.