Le chocolatier belge Barry Callebaut vient de lancer M_lk Chocolate, 100% sans produits laitiers pour répondre à une demande de plus en plus importante des jeunes générations.

La gamme comprend des produits utilisant du chocolat, du cacao, des noix, des garnitures et des décorations. Les recherches qui ont mené à ces avancées se basent sur une analyse de fond des habitudes alimentaires de la société. "les consommateurs soucieux du développement durable, en particulier leset, adoptent de plus en plus un mode de vie « flexitarien » ou « freegan » en alternant sans problème entre des aliments d’origine végétale un jour et des aliments d’origine animale le lendemain", estime-t-on chez Barry Callebaut.

Une récente enquête de Barry Callebaut menée auprès des consommateurs révèle que si environ 9 % des répondants belges des générations Z et Y se disent vegan, 9 % s’identifient comme végétariens et plus d’un quart (26 %) comme flexitariens.

Environ 13 % de la jeune génération consomme quotidiennement des aliments sans produits laitiers, un contraste frappant par rapport aux répondants de plus de 37 ans, dont près de la moitié (48 %) ne consomment jamais d’aliments exempts de produits laitiers.

L'avenir du chocolat ?

© DR

Le nombre de consommateurs d’aliments d’origine végétale augmente considérablement : 32 % des personnes interrogées déclarent consommer plus d’aliments vegan ou sans produits laitiers qu’il y a cinq ans, et un tiers (33 %) s’attend à ce que sa consommation d’aliments sans produits laitiers augmente dans les cinq années à venir.

La gamme M_lk se veut crémeuse, laiteuse et garde la saveur et la texture typiques du chocolat au lait, selon Callebaut. Toute cette gamme, nommée Plant Craft sera proposée aux artisans et aux marques du monde entier sous forme de chocolats, poudres de cacao, produits à base de noix, de la pâte aux garnitures en passant par les décorations. Une usine de production sans produits laitiers verra le jour en Allemagne en 2021.