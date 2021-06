Sir Georges Fistonich, fondateur de Villa Maria élu « Best Wine Personality of the year » par le célèbre magazine Wine Spectator tient à apporter un soin exceptionnel à ses vignes. Il a été le pionnier incontesté du Bio en Nouvelle Zélande et un des meilleurs ambassadeurs de la viticulture « Kiwi » dans le monde ; pour cela il fut anobli par la Reine d’Angleterre ! !

Ce vin provient de la magnifique région de Marlborough (au Nord-Est de l’île du Sud). La forte lumière de cette région et son climat océanique frais influencé par une chaîne de montagnes à l’Ouest confère au vignoble des conditions unique pour y élaborer des Sauvignon et Pinot Noir d’exception ! Son terroir et composé de « river stones » qui vont jouer le rôle de catalyseur thermique. En effet ces galets de surface vont accumuler la chaleur pendant la journée pour la restituer au vignoble pendant la nuit là où les températures peuvent chuter de plus de 10 à 15 ° à cause de l’influence du Pacifique et des montagnes environnantes. Une vinification minutieuse et précise magnifie la qualité des raisins et amplifie l’expression et l’amplitude aromatique exceptionnelles des vins. Villa Maria est la maison la plus primée de Nouvelle Zélande de ces 50 dernières années et fait partie du top 10 du célèbre classement mondial des vignobles les plus admirés au monde. Ce sauvignon s’exprime au nez sur des notes de groseille verte, d’agrumes frais, de fruits de la passion ainsi que des arômes de haricot vert frais. En gastronomie, il sera parfait à l’apéritif, sur des huîtres, sur des grillades de poissons, sur une cuisine parfumée, sur du saumon fumé et aussi sur un excellent crottin de chavignol. Dégustez-le et il vous fera voyager à travers les paysages époustouflants du Seigneur des anneaux ! Un cri de Haka dans votre verre !

© Villa Maria, New Zealand (Marlborough)



